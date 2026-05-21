Marataízes: Procon faz blitz educativa em quitandas e hortifrutis
Durante a ação foram verificados itens relacionados à precificação, higiene, conservação dos produtos, informações ao consumidor e demais práticas comerciais adotadas pelos estabelecimentos.
Na última quarta-feira, dia 20 de maio, o Procon Municipal de Marataízes realizou fiscalização em hortifrutis e quitandas do Município para orientar os empresários e acompanhar o cumprimento das normas de proteção e defesa dos consumidores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A finalidade da ação foi resguardar os direitos dos consumidores e promover equilíbrio nas relações de consumo.
Durante a ação foram verificados itens relacionados à precificação, higiene, conservação dos produtos, informações ao consumidor e demais práticas comerciais adotadas pelos estabelecimentos.
A fiscalização teve caráter orientativo e preventivo, reforçando a importância do cumprimento da legislação consumerista e da transparência nas relações de consumo.
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