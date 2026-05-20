Motorista abandona caminhonete com 100 kg de maconha no Espírito Santo
Motorista abandona caminhonete com 100 kg de maconha no Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 100 quilos de maconha após uma perseguição registrada na manhã desta quarta-feira (20), durante uma ação de combate à criminalidade na BR-381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a PRF, os policiais realizavam patrulhamento especializado quando perceberam a atitude suspeita do motorista de um primeiro veículo, que demonstrou nervosismo ao avistar as equipes e passou a observar insistentemente os agentes pelos retrovisores.
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Logo depois, outra equipe identificou a passagem de uma caminhonete cujo condutor também apresentou comportamento considerado suspeito. De acordo com a corporação, o motorista ficou visivelmente assustado com a presença policial e tentou se afastar acelerando o veículo.
Diante da atitude, os agentes iniciaram acompanhamento tático. Durante a fuga, o motorista saiu da rodovia, acessou uma estrada de chão e entrou em uma área de cafezal.
A caminhonete foi alcançada no fim do trajeto, em meio à plantação. No entanto, o condutor abandonou o veículo, pulou pelo vidro e fugiu em direção à vegetação.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 100 quilos de maconha.
Até o momento, o suspeito não havia sido localizado. A ocorrência segue em andamento e equipes da PRF continuam realizando buscas na região.
A droga apreendida e a caminhonete serão encaminhadas para a delegacia responsável pela ocorrência.
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