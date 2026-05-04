Mutirão gratuito ajuda MEIs com declaração em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai realizar um mutirão gratuito para apoiar Microempreendedores Individuais (MEIs) na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) coordena a ação, que busca orientar e garantir a regularização fiscal dos empreendedores. Além disso, a iniciativa pretende evitar erros no envio das informações e reduzir pendências junto aos órgãos competentes.

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O atendimento acontecerá nos dias 9, 16 e 23 de maio, sempre das 8h às 13h. Para facilitar o acesso, a equipe utilizará uma van da Prefeitura, posicionada em frente ao Supermercado Casagrande. Dessa forma, os MEIs poderão resolver a obrigação fiscal de forma prática e sem custo.

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A equipe técnica da Semdec vai prestar orientação especializada e auxiliar diretamente no preenchimento e envio da declaração. Com isso, os participantes terão mais segurança no processo. Ao mesmo tempo, o município amplia o acesso à informação e fortalece o suporte ao pequeno empreendedor local.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico destaca que os MEIs devem participar do mutirão. Isso porque o não envio da declaração pode gerar multas e até a suspensão do CNPJ. Portanto, manter a regularidade é essencial para garantir o funcionamento das atividades.

A ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para estimular o empreendedorismo. Além disso, o município busca incentivar a formalização e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável em Cachoeiro.