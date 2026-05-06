PRF impede homem de incendiar moto em Viana durante fiscalização
PRF impede homem de incendiar motocicleta durante fiscalização no km 304 da BR-101 em Viana (ES). Caso ocorreu em ação do Maio Amarelo e envolveu irregularidades no veículo e na CNH.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu, na manhã desta quarta-feira (06), que um condutor colocasse fogo na própria motocicleta após ser informado de que o veículo seria removido ao pátio por irregularidades. O caso ocorreu no km 304 da BR-101, no posto da PRF em Viana, durante uma ação educativa da campanha Maio Amarelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a abordagem a uma motocicleta modelo Honda CG Titan, o condutor, de 46 anos, relatou que a passageira não se sentia bem. Diante da situação, a PRF acionou imediatamente a equipe médica da concessionária Eco101.
Leia também: Líder do tráfico no Sul do ES é preso com arsenal e drogas em operação
A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, por volta das 11h20, foi encaminhada ao Pronto Atendimento Arlindo Vilaschi para avaliação e cuidados médicos.
Enquanto o atendimento era realizado, os policiais rodoviários federais constataram uma série de irregularidades no veículo e na documentação do condutor, entre elas:
- CNH vencida há mais de 30 dias;
- Licenciamento do veículo em atraso (último exercício regularizado em 2024);
- Restrição por comunicação de venda, sem transferência concluída no prazo legal;
- Retrovisor direito danificado.
Ao ser informado de que a motocicleta seria removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), o condutor reagiu de forma exaltada, proferindo ofensas contra as instituições presentes.
Em seguida, ele abriu a tampa do tanque de combustível e ameaçou atear fogo na motocicleta. Os policiais intervieram rapidamente, impedindo a ação e alertando sobre as consequências penais do ato, já que o veículo estava sob responsabilidade do Estado.
Diante da intervenção, o homem desistiu da tentativa e acompanhou a passageira na ambulância até a unidade de saúde.
A PRF destacou que a ação integra a campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. O episódio reforça a importância da responsabilidade e do equilíbrio no trânsito, visando à segurança de todos os usuários das vias.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726