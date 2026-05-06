PRF impede homem de incendiar moto em Viana durante fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu, na manhã desta quarta-feira (06), que um condutor colocasse fogo na própria motocicleta após ser informado de que o veículo seria removido ao pátio por irregularidades. O caso ocorreu no km 304 da BR-101, no posto da PRF em Viana, durante uma ação educativa da campanha Maio Amarelo.

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Durante a abordagem a uma motocicleta modelo Honda CG Titan, o condutor, de 46 anos, relatou que a passageira não se sentia bem. Diante da situação, a PRF acionou imediatamente a equipe médica da concessionária Eco101.

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A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, por volta das 11h20, foi encaminhada ao Pronto Atendimento Arlindo Vilaschi para avaliação e cuidados médicos.

Enquanto o atendimento era realizado, os policiais rodoviários federais constataram uma série de irregularidades no veículo e na documentação do condutor, entre elas:

CNH vencida há mais de 30 dias;

Licenciamento do veículo em atraso (último exercício regularizado em 2024);

Restrição por comunicação de venda, sem transferência concluída no prazo legal;

Retrovisor direito danificado.

Ao ser informado de que a motocicleta seria removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), o condutor reagiu de forma exaltada, proferindo ofensas contra as instituições presentes.

Em seguida, ele abriu a tampa do tanque de combustível e ameaçou atear fogo na motocicleta. Os policiais intervieram rapidamente, impedindo a ação e alertando sobre as consequências penais do ato, já que o veículo estava sob responsabilidade do Estado.

Diante da intervenção, o homem desistiu da tentativa e acompanhou a passageira na ambulância até a unidade de saúde.

A PRF destacou que a ação integra a campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. O episódio reforça a importância da responsabilidade e do equilíbrio no trânsito, visando à segurança de todos os usuários das vias.