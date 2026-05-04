PRF registra 38 acidentes e 1 morte no ES durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (4), o balanço da Operação Dia do Trabalho 2026 no Espírito Santo. A ação ocorreu entre os dias 30 de abril e 3 de maio e intensificou a fiscalização nas rodovias federais, com foco na prevenção de acidentes, especialmente colisões traseiras.

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Durante o período, a PRF registrou 38 sinistros de trânsito, que resultaram em 54 pessoas feridas e uma morte. Além disso, 10 ocorrências foram classificadas como graves, o que reforça o alerta para a necessidade de prudência ao volante e respeito às normas de trânsito.

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A operação também ampliou o número de abordagens. Ao todo, 1.692 pessoas foram fiscalizadas, um aumento de 58% em comparação com a ação anterior. Já o número de veículos abordados chegou a 1.444, crescimento de 51,4%. Como resultado, os agentes recolheram 37 veículos irregulares, prenderam seis pessoas e recuperaram dois veículos.

No combate à alcoolemia, a PRF realizou 1.303 testes do bafômetro, alta de 50,8%. Duas pessoas foram detidas por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, os policiais lavraram 1.255 autos de infração, sendo as principais irregularidades o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas.

Segundo a PRF, a combinação entre fiscalização rigorosa e ações educativas é essencial para reduzir acidentes e preservar vidas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.