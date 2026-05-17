Projeto inédito testa gás natural na secagem de café no Espírito Santo

Com o início da colheita do café conilon marcado para 14 de maio, o Espírito Santo dá largada a um projeto inédito que pode transformar uma das etapas mais decisivas da produção cafeeira: a secagem dos grãos, agora testada com o uso de gás natural. A iniciativa faz parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da ES Gás, aprovado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

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Os testes serão realizados na Fazenda Chapadão, em Linhares, propriedade do produtor Eduardo Bortolini, em condições reais de safra. A operação permitirá avaliar, na prática, o desempenho do gás natural como alternativa às fontes tradicionais utilizadas no processo de secagem.

A iniciativa é conduzida em parceria com o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), principal articulador do projeto junto ao setor produtivo capixaba. A proposta acompanha o movimento de modernização da cafeicultura, em que qualidade, padronização e sustentabilidade ganham cada vez mais peso na competitividade do produto.

“A cafeicultura capixaba — especialmente a produção de conilon — é hoje reconhecida entre as mais modernas e tecnificadas do mundo, destacando-se pela rápida adoção de inovação, elevada produtividade e crescente foco em qualidade. Esse cenário nos coloca em posição estratégica para ampliar, nos próximos anos, a oferta de cafés brasileiros ao mercado internacional. A etapa da secagem ainda representava um dos principais desafios para ganhos mais expressivos de qualidade na exportação, mas, com este projeto, damos um passo decisivo para superar essa barreira. A utilização do gás natural no processo de secagem tem potencial para elevar significativamente o padrão do café capixaba, agregando valor ao produto, ampliando as oportunidades de exportação para os produtores e fortalecendo a liquidez e a competitividade do nosso mercado. Estamos diante de uma inovação com capacidade de promover uma transformação profunda na cafeicultura do Espírito Santo”, destaca Fabrício Tristão, presidente do CCCV.

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Entre as etapas críticas para o resultado do café, a secagem tradicionalmente utiliza lenha e outras biomassas. O gás natural será avaliado como uma alternativa que permite maior controle térmico, ganho de uniformidade e redução de emissões.

“A ES Gás já desempenha um papel relevante na cadeia do café capixaba, atendendo processos da indústria cafeeira, como torrefação e descafeinação. Agora o gás natural passa a ter também um papel estratégico como viabilizador de inovação no processo de secagem do café. Esse projeto mostra como a energia pode impulsionar ganhos de qualidade e eficiência na produção de café, ao mesmo tempo em que abre caminho para atrair novos investimentos e ampliar o acesso de produtos capixabas a mercados ainda mais exigentes”, afirma Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás.

Os testes ocorrerão durante a safra de conilon, com monitoramento técnico e coleta de dados em campo. O objetivo é avaliar a viabilidade da solução sob os aspectos técnico-operacional, econômico-financeiro, socioambiental e regulatório, além da qualidade do café de maneira a gerar subsídios para eventual expansão do modelo nos próximos ciclos produtivos.

Além do CCCV, a iniciativa reúne parceiros institucionais como a Jacobs Douwe Egberts (JDE). A execução técnica conta com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Base 27 e empresas responsáveis pelo fornecimento e adaptação de equipamentos.

“Os resultados contribuirão para elevar o leque de sustentabilidade da cafeicultura e para a melhoria da produtividade científica, culminando com a ampliação da disponibilidade de cafés de qualidade superior, pois nos últimos anos, a busca por Conilons especiais vem impulsionando avanços importantes nas técnicas de secagem do conilon”, afirma o professor do IFES e coordenador do Coffee Design, Aldemar Polonini Moreli.

Por seu caráter inovador e aplicação em um novo segmento, com o uso de gás canalizado no meio rural, o projeto será desenvolvido em ambiente de sandbox regulatório, sob acompanhamento da ARSP.

“Esse projeto representa um avanço importante para o setor de gás canalizado no Espírito Santo e demonstra como a regulação pode contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado. A iniciativa busca avaliar o uso do gás natural na secagem de café, unindo eficiência energética, inovação e apoio ao agronegócio capixaba, um dos setores mais relevantes da nossa economia, além de oportunizar a ampliação do uso do energético e favorecer sua interiorização. Para a ARSP, trata-se de uma convergência entre inovação, desenvolvimento regional e evolução regulatória, em sintonia com os objetivos do Plano de Descarbonização do Estado”, destaca Débora Niero, diretora de Gás Canalizado da ARSP.

Com cerca de R$ 1,1 milhão em recursos de P&D, a iniciativa busca não apenas testar uma nova fonte energética, mas abrir caminho para um modelo mais eficiente e sustentável na cafeicultura capixaba. A expectativa é que os resultados contribuam para elevar o padrão de qualidade do café e reforçar o protagonismo do Espírito Santo no mercado nacional e internacional.

Sobre a ES Gás

A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 96 mil clientes. Em 2023, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Em julho de 2023 passamos a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquirimos participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua na produção e comercialização de bio soluções (tratamento de resíduos, biometano, biofertilizante) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Sobre o CCCV

O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 1947. Reúne e representa exportadores, comerciantes, cooperativas e indústrias de café solúvel. Atua como órgão consultivo do Governo do Estado do Espírito Santo em temas relacionados ao café, é reconhecido como entidade de utilidade pública pelo Município de Vitória e exerce a função de agência certificadora da Organização Internacional do Café no Estado.

O CCCV posiciona-se como interlocutor estratégico do agronegócio café, com atuação dedicada às áreas de qualidade, sustentabilidade, logística, regulamentação, tributação, análise de mercado e promoção de debates técnicos de alto nível.