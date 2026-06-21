Aulão do Pré-Enem 2026 chega a dez municípios capixabas no sábado (27)
A Secretaria da Educação (Sedu) realizará, no sábado (27), o Aulão de Linguagens do Pré-Enem Espírito Santo 2026.
Como parte das ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à preparação dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria da Educação (Sedu) realizará, no sábado (27), o Aulão de Linguagens do Pré-Enem Espírito Santo 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa acontecerá simultaneamente em dez municípios capixabas e é destinada aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Os encontros serão realizados das 8 horas às 12 horas e têm como objetivo intensificar a preparação dos participantes por meio da resolução de questões, revisão de conteúdos e aprofundamento dos temas mais recorrentes da área de Linguagens.
A atividade também contemplará orientações sobre interpretação textual, gerenciamento do tempo de prova e estratégias para a resolução das questões apresentadas no exame.
A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a promoção de oportunidades educacionais e com a preparação dos estudantes para os desafios acadêmicos.
Além do aprofundamento dos conteúdos, a ação busca fortalecer o desempenho dos participantes e estimular o engajamento nos estudos e na construção de seus projetos de vida.
“Os aulões do Pré-Enem representam mais uma oportunidade para que nossos estudantes revisem conteúdos, esclareçam dúvidas e fortaleçam sua preparação para o Enem. Estamos trabalhando para oferecer uma educação cada vez mais qualificada, ampliando oportunidades e criando condições para que os jovens da Rede Estadual de Ensino alcancem seus objetivos acadêmicos e profissionais”, afirmou a secretária.
A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, reforçou a importância de os estudantes realizarem a inscrição com antecedência para garantir a participação na atividade.
“O Aulão de Linguagens foi organizado para contribuir com a preparação dos estudantes para o Enem, oferecendo revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações estratégicas para a prova. Os interessados devem procurar os líderes de turma para obter o link de inscrição e realizar o cadastro utilizando o e-mail institucional. As vagas são limitadas”, frisou.
Confira o cronograma dos encontros:
- 27/06 – Ecoporanga | CEEFMTI Daniel Comboni | 8h às 12h
- 27/06 – Cachoeiro de Itapemirim | CEEFMTI Liceu Muniz Freire | 8h às 12h
- 27/06 – Vitória | EEEFM Almirante Barroso | 8h às 12h
- 27/06 – Serra | EEEFM Professora Cybelle Passos Bezerra Lara | 8h às 12h
- 27/06 – Cariacica | EEEFM Hunney Everest Piovesan | 8h às 12h
- 27/06 – Linhares | EEEM Emir de Macedo Gomes | 8h às 12h
- 27/06 – Marataízes | EEEM Domingos José Martins | 8h às 12h
- 27/06 – Nova Venécia | EEEM Dom Daniel Comboni | 8h às 12h
- 27/06 – São Mateus | Miniauditório da Faculdade UNIVC | 8h às 12h
- 27/06 – Vila Velha | EEEM Godofredo Schneider | 8h às 12h
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