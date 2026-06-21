Aulão do Pré-Enem 2026 chega a dez municípios capixabas no sábado (27)

Como parte das ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à preparação dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria da Educação (Sedu) realizará, no sábado (27), o Aulão de Linguagens do Pré-Enem Espírito Santo 2026.

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A iniciativa acontecerá simultaneamente em dez municípios capixabas e é destinada aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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Os encontros serão realizados das 8 horas às 12 horas e têm como objetivo intensificar a preparação dos participantes por meio da resolução de questões, revisão de conteúdos e aprofundamento dos temas mais recorrentes da área de Linguagens.

A atividade também contemplará orientações sobre interpretação textual, gerenciamento do tempo de prova e estratégias para a resolução das questões apresentadas no exame.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a promoção de oportunidades educacionais e com a preparação dos estudantes para os desafios acadêmicos.

Além do aprofundamento dos conteúdos, a ação busca fortalecer o desempenho dos participantes e estimular o engajamento nos estudos e na construção de seus projetos de vida.

“Os aulões do Pré-Enem representam mais uma oportunidade para que nossos estudantes revisem conteúdos, esclareçam dúvidas e fortaleçam sua preparação para o Enem. Estamos trabalhando para oferecer uma educação cada vez mais qualificada, ampliando oportunidades e criando condições para que os jovens da Rede Estadual de Ensino alcancem seus objetivos acadêmicos e profissionais”, afirmou a secretária.

A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, reforçou a importância de os estudantes realizarem a inscrição com antecedência para garantir a participação na atividade.

“O Aulão de Linguagens foi organizado para contribuir com a preparação dos estudantes para o Enem, oferecendo revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações estratégicas para a prova. Os interessados devem procurar os líderes de turma para obter o link de inscrição e realizar o cadastro utilizando o e-mail institucional. As vagas são limitadas”, frisou.

Confira o cronograma dos encontros: