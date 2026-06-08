Com investimento de R$ 3,6 milhões, Casa de Apoio ao Turista é entregue em Marataízes

O governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), esteve, nesta segunda-feira (8), em Marataízes, na microrregião Litoral Sul, com entregas e anúncios voltados ao fortalecimento da segurança pública e do turismo. Entre as ações, está a entrega da Casa de Apoio ao Turista, equipamento que reforça a estrutura turística do litoral sul capixaba.

Construída pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Turismo (Setur), dentro do Programa Caminhos do Turismo, o equipamento recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e foi implantado em área estratégica da orla de Marataízes.

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura de acolhimento aos visitantes e fortalecer a atividade turística local. No primeiro pavimento, conta com área de atendimento ao turista, espaço para a Secretaria Municipal de Turismo, banheiros públicos acessíveis e área destinada à exposição e comercialização do artesanato local. Já o segundo pavimento dispõe de terraço com vista para o mar, sala multiuso e varanda para realização de eventos, exposições e atividades culturais.

“A Casa de Apoio ao Turista fortalece a experiência de quem visita Marataízes, valoriza os artesãos, gera oportunidades para a economia local e contribui para consolidar o município como um dos grandes destinos turísticos do Espírito Santo. Estamos investindo em equipamentos que qualificam a recepção dos turistas e impulsionam o desenvolvimento sustentável do turismo em todas as regiões do Estado”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Luciano Machado.

Com cerca de 25 quilômetros de praias, falésias, lagoas, roteiros rurais e forte tradição gastronômica, Marataízes é um dos principais destinos turísticos do litoral capixaba. A entrega da Casa de Apoio ao Turista amplia a estrutura disponível para moradores e visitantes, reforçando o potencial turístico e econômico do município.