Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2026 atualiza calendário

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil (CNSB) 2026 reprogramou seu calendário nacional. O evento aberto ao público no Espírito Santo, antes previsto para o primeiro semestre, foi remarcado para os dias 27 e 28 de outubro, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, onde também será o encerramento nacional da conferência. A reprogramação levou em conta o contexto do ES neste período eleitoral e o impacto da Resolução CVM 244, publicada em maio de 2026, sobre a agenda de finanças sustentáveis no país.

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No novo calendário, a conferência abre no Espírito Santo exclusivamente com o início dos projetos técnicos dos Grupos de Trabalho, no dia 25 de junho. Na sequência, acontece a abertura oficial no Rio Grande do Norte, em 13 de julho, com foco em segurança hídrica e desertificação. Três dias depois, em 16 de julho, a Paraíba recebe sua etapa, em Campina Grande, com temas ligados à Caatinga, cidades resilientes e justiça climática.

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O encerramento em Vitória reunirá palco aberto ao público inscrito, com painéis técnicos, apresentação dos resultados dos Grupos de Trabalho das três etapas e dos artigos selecionados da Jornada Científica. Os projetos dos GTs e os artigos selecionados vão integrar o segundo livro da série CNSB, copublicado com a UFES e o IJSN.

Com a nova agenda, a Jornada Científica da CNSB 2026 também teve seu prazo atualizado. Os artigos podem ser submetidos até 13 de julho, data que coincide com a abertura nacional da conferência no Rio Grande do Norte. A resposta de aceite dos trabalhos está prevista para 20 de agosto.

A Jornada nasceu para aproximar ciência, política pública e prática territorial. A proposta é reunir estudos que ajudem a transformar conhecimento técnico em soluções aplicáveis aos desafios climáticos, sociais, econômicos e ambientais dos territórios. Podem ser submetidos artigos sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, finanças verdes, biomas e territórios. Os trabalhos passam por avaliação por pares e os selecionados serão apresentados durante a conferência. Os três trabalhos mais pontuados receberão premiação em dinheiro, e os melhores artigos serão publicados no segundo livro da série.

A jornada está organizada em quatro eixos temáticos. O primeiro é Cidades e Costa Resiliente, voltado a pesquisas sobre adaptação urbana e costeira às mudanças climáticas, incluindo erosão costeira, elevação do nível do mar, drenagem, enchentes, ilhas de calor, planejamento territorial, turismo, mercado imobiliário em zonas vulneráveis e infraestrutura verde.

O segundo eixo é Transição Energética Justa, com foco na mudança para uma matriz energética de baixo carbono, considerando energia solar, eólica, biometano, hidrogênio, impactos socioambientais, licenciamento, cadeias de valor locais, justiça energética e comunidades impactadas.

O terceiro eixo é Biomas como Infraestrutura Climática, que trata do papel dos ecossistemas brasileiros como ativos climáticos, com temas como Caatinga, manguezais, carbono azul, serviços ecossistêmicos, biodiversidade, restauração ecológica, desertificação, conservação comunitária e sistemas de monitoramento, reporte e verificação aplicados aos biomas.

O quarto eixo é Financiamento e Carbono, voltado a instrumentos financeiros e mercados ligados à agenda climática. Entre os temas estão mercado regulado de carbono, pagamento por serviços ambientais, blended finance, fundos climáticos, crédito rural e verde, seguros climáticos, finanças inclusivas, ESG e estruturação de projetos capazes de atrair financiamento.

Agenda

Jornada Científica da CNSB 2026

Prazo final para submissão dos artigos: 13 de julho

Resposta de aceite dos trabalhos: 20 de agosto

Eixos temáticos: Cidades e Costa Resiliente; Transição Energética Justa; Biomas como Infraestrutura Climática; Financiamento e Carbono

Inscrições e Edital: https://cnsb2026isb.netlify.app/jornada-cientifica

Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2026