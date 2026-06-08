Dia dos Namorados: perfumes e maquiagens estão entre os presentes mais tributados
Entre eles, o perfume importado lidera o ranking, com 77,43% do preço composto por tributos.
Quem pretende presentear no Dia dos Namorados pode acabar pagando mais impostos do que imagina. Levantamento do advogado tributarista e empresarial Samir Nemer mostra que alguns dos presentes mais associados à data possuem carga tributária superior a 50% do preço final. Entre eles, o perfume importado lidera o ranking, com 77,43% do preço composto por tributos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Também figuram entre os itens mais tributados a maquiagem importada (71,43%) e o perfume nacional (66,18%). Entre os produtos importados, tênis, vinho, iPad e smartphone apresentam carga tributária superior a 60%.
Leia também: Startups do Espírito Santo conquistam espaço no Web Summit Rio 2026
“Em muitos casos, o consumidor não percebe que uma parcela significativa do valor pago pelo presente corresponde a tributos. Nos produtos importados, além da tributação interna, ainda existe a incidência de impostos relacionados à importação, o que contribui para elevar ainda mais o preço final”, explica Nemer, mestre em Direito Tributário e sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.
O levantamento ganha relevância em um momento de forte intenção de consumo para a data. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que 61% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados, movimentando cerca de R$ 26,4 bilhões no comércio e nos serviços.
Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados e acessórios (52%), perfumes, cosméticos e maquiagens (31%) e chocolates (26%), categorias que também aparecem no levantamento de Nemer entre as que possuem relevante carga tributária.
A pesquisa também mostra que 53% dos consumidores consideram que os produtos estão mais caros neste ano em comparação com o ano passado. Para Nemer, embora fatores como inflação, custos logísticos e variação cambial influenciem os preços, a carga tributária continua sendo um componente relevante na formação do valor final pago pelo consumidor.
“Grande parte das pessoas pesquisa preços, compara promoções e busca economizar antes de comprar. Mas poucos conhecem o peso dos tributos embutidos nos produtos. Ter acesso a essa informação ajuda o consumidor a compreender melhor a composição dos preços e contribui para um debate mais qualificado sobre transparência tributária”, afirma.
Entre os presentes tradicionalmente associados ao Dia dos Namorados, o vinho também chama atenção pela diferença na carga tributária. Enquanto a versão importada possui tributação de 64,57%, a nacional chega a 45,56%. Já os chocolates, outro clássico da data, têm carga tributária de 38,25%.
Na outra ponta da lista estão os presentes com menor incidência de tributos, como buquês de flores (20,90%), ingressos para cinema, teatro e shows (27,10%), chinelos (31,09%) e roupas (34,67%).
O tributarista destaca ainda que a reforma tributária em implantação prevê avanços na transparência das informações fiscais ao consumidor.
“A tendência é que as informações sobre tributos ganhem cada vez mais visibilidade. Quanto maior a transparência, maior também a capacidade de a sociedade compreender o impacto da tributação no consumo e participar das discussões sobre o sistema tributário brasileiro”, conclui.
Os principais presentes e seus impostos – 2026
- Perfume importado: 77,43%
- Maquiagem importada: 71,43%
- Perfume nacional: 66,18%
- Tênis importado: 65,71%
- Vinho importado: 64,57%
- iPad importado: 63,18%
- Smartphone importado: 62,46%
- Maquiagem nacional: 53,17%
- Cosméticos: 52,69%
- Joias: 50,94%
- Relógio: 47,41%
- Vinho nacional: 45,56%
- Bolsa: 45,35%
- Óculos de sol: 43,91%
- Bijuterias: 42,43%
- Chocolate: 38,25%
- Sapato: 36,26%
- Tênis nacional: 36,02%
- Roupas: 34,67%
- Chinelo: 31,09%
- Ingressos para cinemas, shows e teatros: 27,10%
- Buquê de flores: 20,90%
Fonte: Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, com base nos percentuais do Impostômetro e da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726