Dia dos Namorados: perfumes e maquiagens estão entre os presentes mais tributados

Quem pretende presentear no Dia dos Namorados pode acabar pagando mais impostos do que imagina. Levantamento do advogado tributarista e empresarial Samir Nemer mostra que alguns dos presentes mais associados à data possuem carga tributária superior a 50% do preço final. Entre eles, o perfume importado lidera o ranking, com 77,43% do preço composto por tributos.

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Também figuram entre os itens mais tributados a maquiagem importada (71,43%) e o perfume nacional (66,18%). Entre os produtos importados, tênis, vinho, iPad e smartphone apresentam carga tributária superior a 60%.

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“Em muitos casos, o consumidor não percebe que uma parcela significativa do valor pago pelo presente corresponde a tributos. Nos produtos importados, além da tributação interna, ainda existe a incidência de impostos relacionados à importação, o que contribui para elevar ainda mais o preço final”, explica Nemer, mestre em Direito Tributário e sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

O levantamento ganha relevância em um momento de forte intenção de consumo para a data. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que 61% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados, movimentando cerca de R$ 26,4 bilhões no comércio e nos serviços.

Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados e acessórios (52%), perfumes, cosméticos e maquiagens (31%) e chocolates (26%), categorias que também aparecem no levantamento de Nemer entre as que possuem relevante carga tributária.

A pesquisa também mostra que 53% dos consumidores consideram que os produtos estão mais caros neste ano em comparação com o ano passado. Para Nemer, embora fatores como inflação, custos logísticos e variação cambial influenciem os preços, a carga tributária continua sendo um componente relevante na formação do valor final pago pelo consumidor.

“Grande parte das pessoas pesquisa preços, compara promoções e busca economizar antes de comprar. Mas poucos conhecem o peso dos tributos embutidos nos produtos. Ter acesso a essa informação ajuda o consumidor a compreender melhor a composição dos preços e contribui para um debate mais qualificado sobre transparência tributária”, afirma.

Entre os presentes tradicionalmente associados ao Dia dos Namorados, o vinho também chama atenção pela diferença na carga tributária. Enquanto a versão importada possui tributação de 64,57%, a nacional chega a 45,56%. Já os chocolates, outro clássico da data, têm carga tributária de 38,25%.

Na outra ponta da lista estão os presentes com menor incidência de tributos, como buquês de flores (20,90%), ingressos para cinema, teatro e shows (27,10%), chinelos (31,09%) e roupas (34,67%).

O tributarista destaca ainda que a reforma tributária em implantação prevê avanços na transparência das informações fiscais ao consumidor.

“A tendência é que as informações sobre tributos ganhem cada vez mais visibilidade. Quanto maior a transparência, maior também a capacidade de a sociedade compreender o impacto da tributação no consumo e participar das discussões sobre o sistema tributário brasileiro”, conclui.

Os principais presentes e seus impostos – 2026

Perfume importado: 77,43%

Maquiagem importada: 71,43%

Perfume nacional: 66,18%

Tênis importado: 65,71%

Vinho importado: 64,57%

iPad importado: 63,18%

Smartphone importado: 62,46%

Maquiagem nacional: 53,17%

Cosméticos: 52,69%

Joias: 50,94%

Relógio: 47,41%

Vinho nacional: 45,56%

Bolsa: 45,35%

Óculos de sol: 43,91%

Bijuterias: 42,43%

Chocolate: 38,25%

Sapato: 36,26%

Tênis nacional: 36,02%

Roupas: 34,67%

Chinelo: 31,09%

Ingressos para cinemas, shows e teatros: 27,10%

Buquê de flores: 20,90%

Fonte: Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, com base nos percentuais do Impostômetro e da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).