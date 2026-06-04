Encontro debate descarbonização e competitividade no Espírito Santo

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) realiza, no próximo dia 10 de junho, em Vitória, o 1º Encontro de Descarbonização. A iniciativa reunirá representantes de grandes indústrias, instituições de fomento, especialistas, órgãos públicos e entidades estratégicas para debater oportunidades e desafios da agenda de baixo carbono do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Promovido em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o Governo do Estado, o evento tem como objetivo proporcionar um debate qualificado sobre a descarbonização no Estado, abordando oportunidades de desenvolvimento de novas cadeias, desafios regulatórios e projetos e iniciativas já desenvolvidas pela indústria capixaba.

Leia também: Detran-ES abre curso gratuito inédito para motoristas de caminhão

O Encontro também buscar ampliar o diálogo entre setor produtivo e poder público sobre sustentabilidade, inovação, desenvolvimento econômico e competitividade do Espírito Santo nos mercados nacional e internacional.

A programação contará com representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo, de empresas como Vale, ArcelorMittal, Samarco, Suzano, Petrobras, ES Gás, Marca Ambiental e Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), além de instituições como SENAI ES, SENAI SP, Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Os painéis serão conduzidos pela jornalista ambiental Cláudia Gaigher e pelo promotor de Justiça do MPES, Marcelo Lemos.

Para o presidente da FINDES, Paulo Baraona, esse movimento representa uma oportunidade para fortalecer a competitividade e impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado. “Estamos construindo uma agenda capaz de conectar sustentabilidade, competitividade e desenvolvimento econômico. Esse desafio exige cooperação entre empresas, instituições e poder público, e a FINDES tem atuado para fortalecer esse diálogo e posicionar o Espírito Santo entre os estados mais preparados para aproveitar as oportunidades da nova economia de baixo carbono”, afirma.

ES avança na agenda de investimentos verdes

O Encontro acontece em um momento importante de investimentos sustentáveis no Estado. Dados da Bússola do Investimento, ferramenta desenvolvida pelo OBSERVATÓRIO FINDES, apontam a previsão de aproximadamente R$ 2,57 bilhões em investimentos verdes no Espírito Santo até 2031. Os recursos estão distribuídos em oito projetos ligados a energias renováveis, eficiência energética, economia circular e tecnologias de baixo carbono.

O interesse do setor produtivo pela pauta também é crescente. Pesquisa realizada pelo OBSERVATÓRIO FINDES, em parceria com o Bandes, mostrou que 80% das empresas capixabas têm interesse em implementar iniciativas de descarbonização. O levantamento também identificou que 90% das indústrias já apresentam maturidade em temas relacionados à eficiência energética e gestão de resíduos sólidos.

“A partir desse levantamento, conseguimos identificar oportunidades concretas para ampliar parcerias entre iniciativa privada e poder público. A indústria tem assumido papel cada vez mais protagonista nessa agenda de transformação”, afirma Baraona.

Programação

15h – Apresentação do Plano Estadual de Descarbonização e próximos passos (SEAMA)

15h20 – Painel Descarbonização Industrial

Participação de Suzano, Vale, ArcelorMittal e Samarco

Com mediação da jornalista ambiental Claudia Gaigher

16h – Painel de Infraestrutura, Energia e Economia Circular

Participação de Marca Ambiental, ATP, ES Gás e Petrobras

Com mediação do promotor de Justiça do MPES Marcelo Lemos

16h30 – Palestra “O papel do descomissionamento offshore e da reciclagem de plataformas na transição energética”

Professor Newton Narciso (UFF)

17h15 – Painel Governança, Inovação e Fomento

Participação de SENAI-ES, SENAI-SP, Fundação Dom Cabral e Bandes (a confirmar)

Serviço

1º Encontro de Descarbonização