Espírito Santo terá terça de sol e temperaturas mais altas

A terça-feira será de tempo firme em todo o Espírito Santo. O sol predomina em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva.

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Além disso, as temperaturas diurnas terão ligeiro aumento em todas as regiões do Estado. No litoral, o vento segue moderado em alguns trechos.

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Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sol aparece ao longo do dia e não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral.

A temperatura mínima será de 19 °C, e a máxima chega a 30 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 19 °C e 31 °C.

Região Sul

A Região Sul também terá predomínio de sol e tempo seco. Não há previsão de chuva para a região. No litoral, o vento sopra de forma moderada.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 15 °C e 26 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o sol predomina durante a terça-feira. A previsão não indica chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 15 °C, e a máxima chega a 27 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 11 °C e 24 °C.

Região Norte

O Norte capixaba terá uma terça-feira de sol e tempo firme. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o sol também predomina e o tempo segue estável. A previsão não indica chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19 °C e 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá predomínio de sol nesta terça-feira. O tempo permanece firme, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C.