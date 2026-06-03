Fotógrafos cegos percorrem cinco cidades capixabas com a exposição

A Escola de Fotógrafos Cegos inaugura a segunda itinerância da exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto”, levando a cinco cidades capixabas o resultado de um projeto que já impactou mais de 30 mil pessoas no Espírito Santo. Com nova curadoria, o coletivo dos 12 fotógrafos cegos percorre, a partir de 20 de maio, os municípios de Piúma, Anchieta, Aracruz, Serra e Cariacica apresentando ao público 36 obras, dentre elas 18 inéditas.

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A itinerância do trabalho da Escola de Fotógrafos Cegos é acompanhada por ações formativas em todas as cidades, incluindo uma oficina prática de fotografia, quatro visitas mediadas e uma roda de conversa com os artistas participantes na abertura da exposição em cada cidade. As atividades são abertas a grupos e interessados individuais, mediante inscrição prévia por formulário disponibilizado pela organização no perfil no Instagram do projeto.

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A Escola de Fotógrafos Cegos é uma iniciativa da Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) com produção da Cia Poéticas da Cena Contemporânea.

O projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. Conta com o patrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e do Grupo Águia Branca.

A itinerância de 2026 também conta com os apoios das prefeituras de Piúma, Anchieta, Aracruz, Serra e Cariacica.

Nova curadoria

A nova curadoria apresenta imagens inéditas e recentes, produzidas em diferentes contextos, de cenas urbanas a registros em feiras de rua. Os trabalhos exploram tanto dimensões formais quanto subjetivas da fotografia contemporânea. Entre os recortes, destacam-se ensaios autorais, produções coletivas inspiradas em fábulas como “O Chapeleiro Maluco” e “A Bela Adormecida”, além de explorações visuais que dialogam com memória, sonho e imaginação.

O conceito curatorial parte da ideia de que “as coisas mais importantes acontecem quando estamos de olhos fechados”, propondo uma reflexão sobre a subjetividade e o estatuto da imagem. As obras transitam entre o real e o imaginário, abordando temas como afeto, lembrança, fantasia, identidade e outros elementos que emergem com força na produção dos fotógrafos cegos.

Durante as aberturas em cada cidade, fotógrafos cegos estarão presentes conduzindo rodas de conversa sobre o ato fotográfico a partir da experiência da deficiência visual. Os encontros dialogam também com as áreas da filosofia, psicanálise, antropologia e teoria da imagem, ampliando o debate para além do campo artístico.

Cabine de imersão sonora

Entre os destaques desta edição está a criação de uma cabine acústica de imersão sonora, que propõe uma experiência inovadora de audiodescrição. Diferente do modelo tradicional de descrição, o recurso apresenta múltiplas vozes simultâneas, transmitindo, em um primeiro momento, uma percepção global da imagem semelhante ao “primeiro olhar” de quem enxerga. A cabine será inaugurada na etapa da Serra e também estará disponível para o público em geral.

Oficinas para o público

Com quase quatro anos de trajetória, a Escola de Fotógrafos Cegos desenvolveu uma metodologia própria que articula fotografia com referências do teatro, cinema e vídeo. As oficinas utilizam jogos teatrais, construção de cenas e experimentações com movimento e luz, estimulando a criação coletiva e individual.

Cada turma conta com até 30 participantes, orientados por seis professores, garantindo acompanhamento próximo durante as atividades das oficinas. O formulário de inscrição está disponível no perfil do Instagram (@escoladefotografoscegos).

Informações

“Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto”b

Exposição itinerante da Escola de Fotógrafos Cegos

Duração: 100 dias de exposição (20 dias em cada cidade)

Acervo: 36 obras inéditas com nova curadoria

Itinerância 2026

Piúma: de 20 de maio a 8 de junho

Anchieta: de 10 a 29 de junho

Aracruz: de 1º a 20 de julho

Serra: de 22 de julho a 10 de agosto

Cariacica: de 12 a 31 de agosto

Ações Formativas em Piúma

Roda de conversa (junto ao evento de inauguração): 20 de maio, às 19h

Oficina de Fotografia: 27 de maio, às 13h30

Visitas guiadas: 27 de maio, às 10h, e 03 de junho, às 13h30 e às 14h30

Ações Formativas em Anchieta

Roda de conversa (junto ao evento de inauguração): 10 de junho, às 19h

Oficina de Fotografia: 17 de junho, às 13h30

Visitas guiadas: 17 de junho, às 10h, e 24 de junho, às 13h30 e às 14h30

Ações Formativas em Aracruz

Roda de conversa (junto ao evento de inauguração): 1º de julho, às 19h

Oficina de Fotografia: 08 de julho, às 13h30

Visitas guiadas: 08 de julho, às 10h, e 10 de junho, às 13h30 e às 14h30

Ações Formativas em Serra

Roda de conversa (junto ao evento de inauguração): 22 de julho, às 14h

Oficina de Fotografia: 29 de julho, às 13h30

Visitas guiadas: 29 de julho, às 10h, e 05 de agosto, às 13h30 e às 14h30

Ações Formativas em Cariacica

Roda de conversa (junto ao evento de inauguração): 19 de agosto, às 19h

Oficina de Fotografia: 19 de agosto, às 13h30

Visitas guiadas: 19 de agosto, às 10h, e 26 de agosto, às 13h30 e às 14h30

Inscrições para participação nas ações formativas (grupo ou individual):

Acesse o formulário: https://forms.gle/FGrZVxtXybZVWaHq9