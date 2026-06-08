Governador Ricardo Ferraço implanta 16º Batalhão da PM em Marataízes

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta segunda-feira (8), em Marataízes, na microrregião Litoral Sul, com entregas e anúncios voltados ao fortalecimento da segurança pública e do turismo. Entre as ações, estão a implantação do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a inauguração de uma nova central de videomonitoramento integrada ao Cerco Inteligente e a entrega da Casa de Apoio ao Turista, equipamento que reforça a estrutura turística do litoral sul capixaba.

“Estamos dando sequência à ampliação e à estruturação das nossas forças de segurança. Estamos conquistando resultados efetivos na redução da criminalidade em todos os níveis e isso não é obra do acaso. É fruto de muitos investimentos, uso da inteligência e da tecnologia, expansão do efetivo e da força e coragem dos nossos homens e mulheres”, afirmou o governador.

Videomonitoramento

Ricardo Ferraço destacou ainda os investimentos realizados no município para fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento regional: “Também inauguramos uma sala de videomonitoramento com mais de 80 câmeras integradas ao Cerco Inteligente e agora entregamos a primeira Casa de Apoio ao Turista do Estado, que será um ponto de encontro e de valorização das belezas naturais de Marataízes, da cultura, do artesanato, da gastronomia e, claro, do turismo.”

Durante a agenda, o governador oficializou a transformação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) em 16º BPM. A mudança fortalece a estrutura da Corporação no litoral sul e amplia a capacidade de atuação da Polícia Militar nos municípios de Marataízes, Itapemirim, Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy.

A elevação da unidade integra o processo de reorganização da estrutura operacional da PMES, garantindo mais autonomia administrativa e operacional para o policiamento ostensivo na região. A medida permitirá o desenvolvimento de estratégias mais alinhadas às demandas locais, acompanhando o crescimento econômico e populacional dos municípios atendidos.

“O novo batalhão representa o fortalecimento da Polícia Militar em uma região que cresce e demanda cada vez mais atenção. Estamos ampliando nossa capacidade de atuação para oferecer um serviço ainda mais eficiente à população”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Rubim.

A agenda também marcou a inauguração de uma nova central de videomonitoramento em Marataízes, equipada com mais de 80 câmeras integradas ao sistema Cerco Inteligente. A estrutura amplia a capacidade de monitoramento e apoio às forças de segurança, contribuindo para ações preventivas, investigação de crimes e respostas mais rápidas às ocorrências.

Encerrando a programação, o governador inaugurou a Casa de Apoio ao Turista, construída pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Turismo (Setur), dentro do Programa Caminhos do Turismo. O equipamento recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e foi implantado em área estratégica da orla de Marataízes.

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura de acolhimento aos visitantes e fortalecer a atividade turística local. No primeiro pavimento, conta com área de atendimento ao turista, espaço para a Secretaria Municipal de Turismo, banheiros públicos acessíveis e área destinada à exposição e comercialização do artesanato local. Já o segundo pavimento dispõe de terraço com vista para o mar, sala multiuso e varanda para realização de eventos, exposições e atividades culturais.

“A Casa de Apoio ao Turista fortalece a experiência de quem visita Marataízes, valoriza os artesãos, gera oportunidades para a economia local e contribui para consolidar o município como um dos grandes destinos turísticos do Espírito Santo. Estamos investindo em equipamentos que qualificam a recepção dos turistas e impulsionam o desenvolvimento sustentável do turismo em todas as regiões do Estado”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Luciano Machado.

Com cerca de 25 quilômetros de praias, falésias, lagoas, roteiros rurais e forte tradição gastronômica, Marataízes é um dos principais destinos turísticos do litoral capixaba. A entrega da Casa de Apoio ao Turista amplia a estrutura disponível para moradores e visitantes, reforçando o potencial turístico e econômico do município.