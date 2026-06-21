Governo abre estágio com mais de 2 mil vagas imediatas no ES

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Valores, iniciativa do Governo do Estado que oferece oportunidades de estágio para estudantes interessados em adquirir experiência profissional na administração pública.

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O programa prevê 3.292 vagas de estágio em órgãos do Executivo Estadual, das quais mais de 2.000 já estão disponíveis para contratação imediata. As inscrições para compor a lista principal de candidatos devem ser feitas até 1º de julho, exclusivamente pelo site www.jovensvalores.es.gov.br.

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Coordenado pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o programa é destinado a estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior que desejam vivenciar o dia a dia da gestão pública enquanto continuam os estudos. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e oferece bolsa mensal e vale-transporte.

O valor da bolsa varia conforme a modalidade de ensino do estudante:

Ensino Médio: R$ 865,21

Ensino Técnico: R$ 937,30

Ensino Superior: R$ 1.081,51

Nesta edição, o edital e o processo seletivo foram atualizados para tornar as regras mais claras e simplificar as etapas de participação dos estudantes. As mudanças também buscam tornar o processo mais ágil e facilitar a participação dos candidatos nas vagas oferecidas pelos órgãos estaduais.

“O Jovens Valores é uma oportunidade para que estudantes conheçam a rotina do serviço público e desenvolvam competências que serão importantes ao longo de suas carreiras. Ao mesmo tempo, os órgãos estaduais passam a contar com novas perspectivas e talentos em formação”, destacou o secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

A subgerente de Programas de Estágio e Trainee da Seger, Karla Medeiros, destaca que os estudantes devem ficar atentos às regras do processo seletivo.

“Após o dia 1º de julho, as inscrições permanecem abertas, mas os estudantes passam a compor uma lista secundária, consultada apenas quando não houver candidatos disponíveis na lista principal. Por isso, é importante que os interessados realizem o cadastro dentro do prazo para ampliar as chances de convocação”, afirmou.

O programa contempla mais de 70 formações, ampliando as possibilidades de participação de estudantes de diferentes áreas do conhecimento. Entre os cursos com maior demanda dos órgãos estaduais estão Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia.

Também há oportunidades para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, História, Pedagogia e Serviço Social, além de diversos cursos técnicos, como Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.

Para participar do Jovens Valores, é necessário ter no mínimo 16 anos, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício. A seleção dos candidatos prioriza critérios socioeconômicos, detalhados no site do programa. Mais informações estão disponíveis em edital publicado no site www.jovensvalores.es.gov.br.