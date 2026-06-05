Homem é preso com revólver e munições na BR-101 no ES
A abordagem ocorreu durante ações de policiamento realizadas pela PRF.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na tarde de quinta-feira (4), durante fiscalização na BR-101, em Rio Novo do Sul, no sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abordagem ocorreu durante ações de policiamento realizadas pela PRF. Durante a fiscalização do veículo, os policiais realizaram uma busca no automóvel e localizaram um revólver calibre .38 acompanhado de munições, escondido no interior do carro.
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O condutor não apresentou documentação que autorizasse o porte da arma. Diante da situação, foi constatada, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A arma e as munições foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial.
Durante a ocorrência, os policiais verificaram que uma criança que acompanhava o condutor não estava na companhia de seu responsável legal. Em razão da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção e o encaminhamento adequado do menor até a localização de familiares responsáveis.
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