IBEF-ES entrega Carta Empresarial ao governador e reforça agenda estratégica

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) entregou ao governador Ricardo Ferraço a Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, documento construído a partir das discussões realizadas durante a 6ª edição do CEO Meeting, principal encontro de lideranças empresariais promovido anualmente pela entidade. A agenda contou também com a presença do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

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Promovido pelo IBEF-ES há seis anos, o CEO Meeting consolidou-se como um dos mais relevantes fóruns de discussão estratégica do Espírito Santo, reunindo presidentes, CEOs, CFOs e executivos das principais organizações capixabas para refletir sobre temas capazes de influenciar o futuro econômico do Estado.

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Em 2026, o encontro teve como tema central a produtividade, reconhecida pelas lideranças empresariais como um dos principais fatores para elevar a competitividade, ampliar a geração de renda, atrair investimentos e garantir um crescimento sustentável e de longo prazo para a economia capixaba.

Como resultado dos debates, o IBEF-ES consolidou as contribuições das lideranças participantes na Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, documento que apresenta reflexões, preocupações e propostas voltadas ao fortalecimento dos fatores que impactam diretamente a produtividade e o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Avanço da produtividade

Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento; Ricardo Ferraço, governador do Estado, Alecsandro Casassi, presidente do Ibef-ES, e Paulo Wanick, presidente do Conselho de Administração da instituição (Foto: Divulgação)

A carta destaca que o avanço da produtividade depende de uma atuação coordenada entre setor produtivo, poder público e instituições da sociedade, especialmente em áreas como qualificação profissional, educação técnica, inovação, transformação digital, ambiente de negócios, infraestrutura, segurança jurídica, eficiência institucional e modernização da gestão pública.

Durante a entrega do documento, o presidente do Conselho de Administração do IBEF-ES, Paulo Wanick, destacou que a carta representa uma contribuição concreta das lideranças empresariais para o planejamento do futuro do Estado.

“A Carta Empresarial é resultado de um processo de construção coletiva que reúne a visão de executivos responsáveis por decisões de investimento, geração de empregos e crescimento de negócios em diversos setores da economia. Nosso objetivo é contribuir para o debate público e para a construção de uma agenda capaz de aumentar a produtividade e a competitividade do Espírito Santo”, afirmou.

O presidente do IBEF-ES, Alecsandro Casassi, ressaltou que o CEO Meeting vem se consolidando como um importante instrumento de mobilização do setor produtivo em torno dos grandes desafios do desenvolvimento capixaba.

“O CEO Meeting é uma iniciativa que reforça o compromisso do IBEF-ES com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Ao reunir as principais lideranças empresariais do Estado para discutir temas estruturantes, o Instituto cumpre seu papel de fomentar reflexões qualificadas e contribuir para a construção de soluções que gerem impacto positivo para toda a sociedade”, destacou.

Agenda permanente

O economista-chefe do IBEF-ES, Felipe Storch, ressaltou que a produtividade deve ser tratada como uma agenda permanente para o Espírito Santo. “Quando falamos de produtividade, estamos falando da capacidade de gerar mais valor, mais renda e mais desenvolvimento para a sociedade. Isso passa pela qualificação das pessoas, pela incorporação de tecnologia, pela melhoria do ambiente econômico e pelo fortalecimento das instituições. São fatores que precisam atuar de forma integrada para que o Estado avance em competitividade e crescimento sustentável”, explicou.

Ao receber a Carta Empresarial, o governador Ricardo Ferraço destacou a importância da participação ativa do setor produtivo na construção de propostas voltadas ao desenvolvimento do Espírito Santo e elogiou a iniciativa do IBEF-ES de promover um debate estruturado sobre produtividade.

“Fico feliz em ver o envolvimento de vocês com o tema da mão de obra. Precisamos gerar mais valor agregado ao que produzimos aqui. O Espírito Santo tem atraído empresas e investimentos de diversos segmentos, como café, celulose, siderurgia, setor automobilístico e parques logísticos, e a qualificação das pessoas é fundamental para sustentar esse crescimento”, afirmou o governador.

Para o IBEF-ES, a entrega da Carta Empresarial representa mais uma etapa de um trabalho contínuo de aproximação entre o setor produtivo e os agentes responsáveis pela formulação de políticas públicas. O documento também será apresentado ao Poder Legislativo e órgãos de controle, ampliando o diálogo em torno das propostas debatidas durante o CEO Meeting.

Ao promover anualmente esse encontro e transformar as discussões em contribuições concretas para a sociedade, o IBEF-ES reafirma seu papel como uma das principais vozes do ambiente empresarial capixaba e seu compromisso com a construção de uma agenda voltada ao aumento da produtividade, ao fortalecimento da competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.