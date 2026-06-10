Marataízes abre novo prazo de cadastro para produtores receberem insumos

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento (SEMAG) abriu novo prazo de cadastramento de produtores rurais para recebimento de adubo e calcário.

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Os produtores marataizenses podem se cadastrar até o dia 30 de junho, bastando comparecer na sede da secretaria, atrás do antigo Centro de Especialidades Médicas (CEM), próximo ao Centro de Convivência Renascer (CCR).

O produtor deve levar cópias do RG e CPF, comprovante de residência, inscrição estadual e o documento do Imposto Territorial Rural (ITR) 2025 quitado. Arrendatários devem levar também cópia do contrato de arrendamento. A SEMAG funciona das 8h às 17h.

O calcário neutraliza os íons de hidrogênio positivos presentes no solo (responsáveis pela acidez da terra) elevando o pH, e neutralizando o alumínio. Fornece ainda cálcio e magnésio que são macronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas.

Já o adubo fornece matéria orgânica ao solo, aumentando a sua capacidade de reter água e nutrientes, melhorando a sua estrutura e favorecendo a atividade dos micro-organismos benéficos.

A previsão da SEMAG é de iniciar a entrega dos insumos no próximo mês de agosto.