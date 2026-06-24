Marataízes debate futuro da saúde pública no município

O Município de Marataízes realizou nesta quarta-feira (24), em consonância com as diretrizes federais, a Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde. O evento representa um fórum democrático crucial para debater os rumos da assistência médica local, avaliar a qualidade dos serviços oferecidos atualmente e traçar as metas estratégicas para os próximos anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Sob o lema nacional “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”, a conferência dedicou um dia inteiro de trabalhos para ouvir as demandas da comunidade e de profissionais da área. A palestra magna foi ministrada por Jovelina Aguiar, técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS-ES).

A conferência, realizada pela Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), e pelo Conselho Municipal de Saúde, objetiva assegurar a participação popular ativa no controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). Após a abertura do evento, as mesas de debate e os grupos formataram propostas para garantir um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente, ágil e universalizado para todos os cidadãos de Marataízes.

O encontro contou com o respaldo e o incentivo direto do prefeito Antônio Bitencourt. A gestão municipal enfatiza que a presença de moradores, lideranças comunitárias e usuários do sistema público foi fundamental, pois as resoluções aprovadas nesta etapa nortearão as diretrizes que serão defendidas nas fases estadual e nacional da conferência.