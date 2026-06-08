Marataízes ganha videomonitoramento mais moderno

Com a presença do governador Ricardo Ferraço, o prefeito Toninho Bitencourt inaugurou na manhã desta segunda-feira (8), as novas instalações da Central de Videomonitoramento e o novo gabinete e setor administrativo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial (SEMDESP).

Com os novos equipamentos e instalações mais amplas e funcionais, o videomonitoramento terá maiores abrangência e eficiência, alcançando praticamente todas as áreas urbanas do município de Marataízes. Serão 80 câmeras integradas com a Polícia Militar e mais 20 equipamentos do cerco de segurança.

O sistema já tem uma atuação relevante, principalmente na identificação de suspeitos e na apreensão de veículos roubados ou em situação ilegal.