Marataízes ganha videomonitoramento mais moderno
Com os novos equipamentos e instalações mais amplas e funcionais, o videomonitoramento terá maiores abrangência e eficiência
Com a presença do governador Ricardo Ferraço, o prefeito Toninho Bitencourt inaugurou na manhã desta segunda-feira (8), as novas instalações da Central de Videomonitoramento e o novo gabinete e setor administrativo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial (SEMDESP).
Com os novos equipamentos e instalações mais amplas e funcionais, o videomonitoramento terá maiores abrangência e eficiência, alcançando praticamente todas as áreas urbanas do município de Marataízes. Serão 80 câmeras integradas com a Polícia Militar e mais 20 equipamentos do cerco de segurança.
O sistema já tem uma atuação relevante, principalmente na identificação de suspeitos e na apreensão de veículos roubados ou em situação ilegal.
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