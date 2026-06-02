Marataízes: prefeito Toninho Bitencourt nomeia novos secretários

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, oficializou nesta segunda-feira (1º) a nomeação de dois novos integrantes do primeiro escalão da administração municipal. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município e passam a ter efeito imediato.

A solenidade foi realizada no auditório da Prefeitura de Marataízes e reuniu dezenas de servidores públicos, além de secretários municipais.

Para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foi nomeado Sávio Oliveira Claudiano, que passa a comandar a pasta ocupada interinamente pelo secretário municipal de Turismo, Rodrigo Carvalho.

Outra mudança anunciada pelo prefeito foi a nomeação de Letícia Peterli para a recém-criada Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito. Ela deixa a função de assessora especial da Secretaria de Governo para assumir o comando da nova estrutura administrativa.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do fortalecimento da equipe de governo para dar continuidade às ações e projetos desenvolvidos pela administração municipal.