Espírito Santo

OAB-ES promove workshop sobre a Lei Maria da Penha

Evento reunirá profissionais da advocacia para debater a aplicação prática da Lei Maria da Penha e os desafios no enfrentamento à violência doméstica.

Patricia Vanzolini, conselheira federal da OAB Naciona
Foto: Divulgação

Com o aumento da atenção da sociedade e do sistema de Justiça aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, cresce também a necessidade de uma atuação jurídica cada vez mais qualificada e atualizada. Diante desse cenário, a OAB Espírito Santo promove, no próximo dia 23 de junho, o Workshop Lei Maria da Penha, que contará com a participação de Patricia Vanzolini, uma das maiores referências nacionais em advocacia criminal e proteção dos direitos das mulheres.

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O evento acontece das 18h às 21h, no auditório da OAB-ES, no Centro de Vitória, e reunirá profissionais da advocacia interessados em aprofundar conhecimentos sobre a aplicação prática da Lei Maria da Penha e os desafios da atuação em casos de violência doméstica.

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Atual conselheira federal da OAB Nacional e ex-presidente da OAB São Paulo (2022-2024), sendo a primeira mulher a presidir a Seccional paulistana, Patricia Vanzolini é doutora em Direito pela PUC-SP, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e autora de importantes obras jurídicas.

Durante o encontro, ela abordará os principais desafios da atuação profissional em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, além das atualizações jurisprudenciais e da aplicação prática da Lei Maria da Penha.

Segundo a especialista, a atuação em casos relacionados à Lei Maria da Penha demanda preparo técnico, atualização constante e sensibilidade para lidar com questões de alta complexidade jurídica e social. Durante o workshop, ela irá compartilhar experiências práticas e orientar profissionais sobre os principais desafios enfrentados na área.

“Os casos envolvendo a Lei Maria da Penha têm chegado cada vez mais ao Judiciário, o que exige uma advocacia preparada, atualizada e tecnicamente qualificada. A atuação nessa área apresenta desafios específicos, que vão desde o acompanhamento das constantes evoluções jurisprudenciais até a condução ética e responsável de casos que envolvem situações de grande sensibilidade. Neste workshop, vamos abordar todas as etapas da atuação profissional, desde as medidas protetivas e o inquérito policial até o processo e a execução penal, oferecendo uma visão prática e atualizada para a advocacia”, destaca Patricia Vanzolini.

Sobre Patricia Vanzolini

Patricia Vanzolini é conselheira federal da OAB no triênio 2025-2027 e foi a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo, a maior seccional da advocacia brasileira, entre 2022 e 2024. É fundadora e diretora do Movimento 133 (M133), sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados e ex-vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de São Paulo (Abracrim-SP).

Graduada, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e autora de diversas obras jurídicas, entre elas Manual de Direito Penal e Teoria da Pena: Sacrifício, Vingança e Direito Penal.

Informações:

Workshop Lei Maria da Penha, com Patricia Vanzolini

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