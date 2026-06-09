Painéis e GTs da CNSB 2026 têm inscrições abertas; vagas são limitadas

As inscrições para os painéis e grupos de trabalho da Etapa 1 da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2026 (CNSB 2026), em Vitória, estão abertas e as vagas são limitadas. Algumas atividades já aparecem como esgotadas na plataforma oficial do evento. O movimento indica a procura do público pela programação, que será realizada nos dias 25 e 26 de junho, das 9h às 19h, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras.

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A etapa capixaba abre o ciclo nacional da conferência, que neste ano será dividido em três encontros, cada um com território e tema próprios. Em 2026, a CNSB tem como tema “Três territórios, uma agenda: finanças climáticas para os biomas que o Brasil não pode perder”.

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Organizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), a conferência chega à sexta edição como um espaço de debate técnico sobre clima, sustentabilidade e desenvolvimento. A proposta é reunir cientistas, gestores públicos, lideranças indígenas e quilombolas, financiadores, especialistas de diferentes setores e representantes da sociedade civil em torno de uma agenda comum: transformar discussões climáticas em documentos, relatórios, compromissos públicos e propostas capazes de influenciar políticas nacionais e internacionais.

Em Vitória, o foco estará no financiamento climático, nos biomas costeiros e na transição industrial. A programação prevê palestra magna, quatro trilhas temáticas, dez painéis técnicos, quatro grupos de trabalho e 24 apresentações da Jornada Científica, realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Ufes (PPGES/Ufes) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

As quatro trilhas vão abordar financiamento e carbono, biomas como infraestrutura climática, transição energética justa e cidades e costa resiliente. A ideia é discutir como recursos financeiros, instrumentos de mercado, políticas públicas e conhecimento científico podem chegar a projetos concretos, especialmente em territórios mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

Além dos painéis, a conferência terá grupos de trabalho voltados a Financiamento de Projetos de Povos Tradicionais; Carbono Azul e Projetos Bancáveis em Manguezais; Fundo, Instrumentos e Blended Finance; e Integração Caatinga-Carbono Azul: Mercado, MRV e Integridade. Os grupos terão como objetivo produzir documentos técnicos a partir das discussões realizadas durante a etapa.

Depois do Espírito Santo, a CNSB 2026 seguirá para o Rio Grande do Norte, como etapa preparatória para a UNCCD COP17, conferência das Nações Unidas sobre combate à desertificação, marcada para agosto, na Mongólia. A etapa potiguar terá como eixo central a desertificação, com debates sobre transição energética, mineração e agroecologia.

A terceira etapa será realizada em Campina Grande, na Paraíba, com foco em Caatinga, cidades resilientes, justiça climática e turismo. Os produtos técnicos das três etapas vão compor o material que o ISB levará à Semana do Clima de Nova York e à COP31, em Antalya, na Turquia, em novembro de 2026.

Serviço

Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2026

Etapa 1 – Vitória

Data: 25 e 26 de junho de 2026

Horário: das 9h às 19h

Local: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Goiabeiras, Vitória

Inscrições: https://cnsb2026.com.br/

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