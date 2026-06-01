Polícia Federal captura 62 foragidos da Justiça no ES em 2026

A Polícia Federal realizou 62 capturas de pessoas procuradas pela Justiça no Espírito Santo entre janeiro e abril de 2026. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário e reforçam as ações permanentes de localização de foragidos no estado.

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Segundo a Polícia Federal, a maior parte das capturas foi efetuada pelo Grupo de Capturas da Delegacia Regional Executiva, responsável por 53 prisões no período. Outras cinco ocorreram por meio da Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim e quatro pela unidade de São Mateus.

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Os dados referem-se exclusivamente às ações de captura de pessoas com mandados de prisão em aberto. Dessa forma, não estão incluídas prisões realizadas durante operações policiais ou outras investigações conduzidas pela instituição.

Somente no mês de abril, as equipes da Polícia Federal cumpriram 15 mandados de prisão. Entre os principais crimes relacionados aos procurados capturados estão estupro de vulnerável, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa, estelionato, ameaça e crimes ligados à violência doméstica.

De acordo com a Polícia Federal, as capturas integram o trabalho contínuo de polícia judiciária e de cooperação com órgãos do sistema de justiça criminal. As ações têm como objetivo garantir o cumprimento das determinações judiciais e fortalecer o enfrentamento à criminalidade.

Ainda segundo a corporação, a atuação coordenada entre as unidades federais e demais forças de segurança tem contribuído para ampliar a efetividade das investigações e para retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça em diversas regiões do Espírito Santo.