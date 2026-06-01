PRF recupera veículo furtado e prende motorista em Vila Velha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta segunda-feira (1º), um veículo com registro de furto e prendeu o motorista durante uma ação de fiscalização em Vila Velha.

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A abordagem aconteceu por volta das 9h, quando os policiais pararam uma VW Saveiro Cross vermelha. Durante a fiscalização, o condutor apresentou a documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a origem do automóvel, ele informou que havia adquirido o veículo por R$ 76 mil, incluindo na negociação a permuta de um terreno localizado em Teixeira de Freitas, na Bahia.

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Contudo, durante uma inspeção detalhada, os agentes identificaram indícios de adulteração nos principais elementos de identificação do veículo, como chassi, etiquetas estruturais e gravações nos vidros. Após análise técnica, a equipe constatou que o automóvel original era uma VW Saveiro Cross fabricada em 2016, modelo 2017.

Em consulta aos sistemas policiais, a PRF verificou que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 26 de setembro de 2025, no município de Contagem, em Minas Gerais.

Diante da situação, o motorista foi preso em flagrante, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Segundo a PRF, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vila Velha, sem lesões e sem a necessidade do uso de algemas.

O veículo recuperado também foi levado para a unidade policial, onde serão realizados os procedimentos cabíveis e a continuidade das investigações.