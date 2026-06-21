Primeiro dia do inverno terá sol e calor em todo o Espírito Santo

O primeiro dia do inverno no Espírito Santo será marcado por predomínio de sol em todas as regiões capixabas. A previsão não indica chuva no Estado.

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As temperaturas terão leve aumento ao longo do dia. O vento também ganha força entre o litoral sul capixaba e a Região Metropolitana.

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Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo segue firme. Não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. A temperatura varia entre 21 °C e 27 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, o tempo também permanece aberto. O sol predomina e não deve chover. O vento moderado atinge o litoral. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18 °C e a máxima chega a 28 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 21 °C e 25 °C.

A Região Serrana terá predomínio de sol e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 17 °C e 28 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 16 °C, com máxima de 24 °C.

No Norte do Espírito Santo, o sol predomina durante o dia. A previsão também descarta chuva. A temperatura mínima será de 22 °C, enquanto a máxima chega a 30 °C.

Na Região Noroeste, o tempo segue firme e ensolarado. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 21 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 18 °C e a máxima chega a 27 °C.

Na Região Nordeste, o primeiro dia do inverno também terá sol e ausência de chuva. A temperatura mínima será de 23 °C, com máxima de 28 °C.