Saúde apura suspeita de óbito por dengue em Marataízes

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) informou nesta quarta-feira, 3 de junho, um caso suspeito óbito supostamente causado por dengue em Marataízes. De acordo com Nota Técnica Informativa divulgada pela Vigilância Epidemiológica da Pasta, a provável vítima possuía comorbidades, o que poderia aumentar o risco de agravamento da doença.

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Segundo a SEMUS, o caso suspeito ainda aguarda confirmação por exames realizados nos laboratórios da Vigilância Epidemiológica e em Vitória, pelo Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Ainda não há data prevista para a divulgação ao do laudo dos exames.

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A SEMUS esclarece ainda que a dengue não deve ser encarada como uma doença simples. Embora a maioria dos casos evoluem sem complicações, a infecção pode causar formas graves e levar ao óbito, especialmente em pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes e indivíduos que não procuram assistência médica ao surgimento dos sinais de alarme.

A Pasta informa também que os dados epidemiológicos mais recentes indicam uma tendência de redução no número de novos casos registrados em Marataízes. Porém, ainda é cedo para afirmar que essa queda será mantida nas próximas semanas, motivo pelo qual a vigilância e as medidas de prevenção devem continuar sendo prioridade.

Leia abaixo a íntegra da Nota Técnica:

NOTA TÉCNICA INFORMATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa o registro suspeito de um óbito por dengue ocorrido no Município. A provável vítima possuía comorbidades preexistentes, condição que pode aumentar o risco de agravamento da doença. A SEMUS ainda aguarda a.confirmacao da causa do óbito por meio de exames da Vigilância Epidemiológica de Marataízes e pelo Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Ainda não há data prevista para a conclusão dos exames e divulgação do resultado.

Neste momento, é importante reforçar que a dengue não deve ser encarada como uma doença simples. Embora a maioria dos casos evolua sem complicações, a infecção pode causar formas graves e levar ao óbito, especialmente em pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes e indivíduos que não procuram assistência médica ao surgimento dos sinais de alarme.

Os dados epidemiológicos mais recentes indicam uma tendência de redução no número de novos casos registrados em Marataízes. Entretanto, ainda é cedo para afirmar que essa queda será mantida nas próximas semanas, motivo pelo qual a vigilância e as medidas de prevenção devem continuar sendo prioridade.

A diminuição observada até o momento é resultado, principalmente, do empenho da população na eliminação de recipientes que acumulam água e na manutenção dos quintais livres de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura também contribuem para esse resultado, mas o protagonismo da comunidade tem sido fundamental para a redução dos focos do vetor.

A Secretaria Municipal de Saúde agradece o engajamento da população e reforça a importância de manter os cuidados já adotados. A melhor forma de evitar novos casos, internações e óbitos continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito.

Em caso de febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele ou outros sintomas suspeitos, procure uma unidade de saúde e evite a automedicação.

Vigilância Epidemiológica de Marataízes

Secretaria Municipal de Saúde