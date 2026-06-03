Saúde investe R$ 12,5 milhões para modernizar hospitais no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) concluiu, no primeiro quadrimestre de 2026, a entrega de novos equipamentos e mobiliários hospitalares para a rede pública estadual de saúde. Os investimentos ultrapassam R$ 12,5 milhões e contemplam desde mobiliários para enfermarias e salas de espera até equipamentos de alta tecnologia destinados ao monitoramento e à realização de procedimentos especializados.

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Entre os itens entregues estão 715 poltronas hospitalares reclináveis, adquiridas com investimento de R$ 582,7 mil. Os equipamentos foram distribuídos entre oito hospitais estaduais, incluindo o Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), beneficiado com 50 novas unidades. As poltronas foram destinadas às áreas de internação e observação, proporcionando mais conforto a pacientes e acompanhantes e contribuindo para a humanização da assistência.

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A rede também recebeu 376 longarinas de três e quatro lugares, com investimento de R$ 301,8 mil. Os mobiliários passaram a compor recepções, ambulatórios e salas de espera, melhorando o acolhimento e a comodidade dos usuários nas unidades de saúde.

O maior aporte financeiro foi direcionado à aquisição de equipamentos de monitoramento hospitalar. Foram investidos mais de R$ 11,6 milhões na compra de 391 monitores multiparamétricos e 14 centrais de monitorização, equipamentos essenciais para o acompanhamento contínuo de pacientes em estado crítico e para o fortalecimento da capacidade assistencial dos hospitais estaduais.

Além disso, a Sesa adquiriu dois microscópios cirúrgicos de alta precisão, com investimento de R$ 1,8 milhão. Os equipamentos foram destinados ao Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV) e ao Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC), ampliando a capacidade de realização de cirurgias neurológicas, otorrinolaringológicas e reconstrutivas de alta complexidade.

O secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, destacou que os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado com a modernização da rede pública e a qualificação da assistência prestada à população.

“Estamos realizando investimentos estratégicos para garantir uma rede hospitalar cada vez mais moderna, eficiente e preparada para atender a população capixaba. Esses equipamentos fortalecem a capacidade assistencial dos nossos hospitais, oferecem mais segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde. Nosso compromisso é continuar avançando na qualificação dos serviços e na humanização do atendimento em todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou o secretário.