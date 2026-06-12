Sexta-feira terá chuva rápida em todas as regiões do Espírito Santo

A previsão do tempo para esta sexta-feira aponta variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida em diferentes regiões do Espírito Santo. O sol aparece em vários momentos do dia, mas a instabilidade volta a influenciar as condições meteorológicas no Estado.

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Na metade sul capixaba, o dia será marcado por períodos de sol entre muitas nuvens. A previsão indica ocorrência de chuva rápida em alguns momentos, sem descartar aberturas de sol ao longo do período.

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Já na metade norte do Espírito Santo, a nebulosidade aumenta gradativamente durante o dia. Com isso, há previsão de chuva rápida durante a noite.

Mesmo com a presença das nuvens, os períodos de sol continuam predominando em boa parte do Estado. A mudança nas condições do tempo, no entanto, favorece a ocorrência de precipitações passageiras em algumas localidades.