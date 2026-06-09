TCE-ES recomenda reprovação das contas de 2024 do ex-prefeito Tininho

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiram parecer prévio recomendando a rejeição das contas de 2024 do ex-prefeito de Marataízes, Robertino Batista da Silva. A decisão foi pulicada pelo órgão nesta segunda-feira (8).

Foram identificadas irregularidades entre aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais da administração pública, com descumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares relacionadas à execução do orçamento e ao equilíbrio das contas públicas.

O voto do relator do processo é o conselheiro Rodrigo Chamoun, que foi seguido à unanimidade pelos demais conselheiros.

Ao todo, foram mantidas nove irregularidades, sendo elas:

Ausência de indicação dos programas prioritários de governo no PPA e na LDO;

Abertura de créditos adicionais suplementares e especiais sem fonte de recursos;

Inobservância dos critérios constitucionais na execução de emendas obrigatórias;

Déficit na execução orçamentária;

Realização de despesas sem prévio empenho;

Utilização indevida de recursos provenientes de royalties do petróleo;

Déficit financeiro em fonte de recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas;

Inscrição de restos a pagar processados e de restos a pagar não processados sem suficiente disponibilidade de caixa;

Assunção de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem suficiente disponibilidade de caixa.

Também consta a determinação para que o gestor atual elabore e apresente a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Recomposição Específica, preferencialmente fixado em percentual da Receita Corrente Líquida (RCL), relativo à fonte e à destinação de royalties correspondentes aos valores utilizados indevidamente nos exercícios. O plano deverá considerar o início das transferências financeiras da conta de recursos não vinculados para a conta de royalties a partir de janeiro do exercício de 2028, devendo conter, no mínimo: