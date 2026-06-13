Trio é preso em Marataízes após furto de violão de marca e objetos de dentro de carro

A Delegacia de Polícia Civil de Marataízes prendeu em flagrante três homens envolvidos em um furto ocorrido nesta sexta-feira (12) na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova.

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Por volta das 03h00min, uma vítima teve seu veículo violado e seus pertences subtraídos enquanto o carro estava estacionado em frente à sua residência. Os objetos furtados foram um violão da marca Takamine e uma bolsa contendo cadernos, mouse, livros e fone de ouvido, com prejuízo estimado em R$ 3.600,00.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de investigação patrimonial iniciou diligências imediatamente após o registro da ocorrência. Por meio da análise das câmeras de segurança do município de Marataízes, foi possível identificar o autor material do furto. As buscas se estenderam pelos municípios de Marataízes e Itapemirim de forma ininterrupta até a localização e captura dos envolvidos.

Ao todo, três homens foram detidos e conduzidos à delegacia. Eles possuem idades entre 41 e 58 anos e residem na região de Barra de Itapemirim. Dois deles possuem antecedentes criminais.

O violão Takamine foi recuperado e será restituído à vítima após as formalidades legais.

Os três homens foram autuados em flagrante delito pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, constrangimento ilegal e receptação dolosa, respectivamente, com fundamento no Código Penal.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os conduzidos junto ao Poder Judiciário, com base na Lei nº 15.272/2025, considerando os antecedentes criminais dos envolvidos, o emprego de violência e a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.