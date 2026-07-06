Acidente com viaturas da Guarda de Presidente Kennedy deixa seis feridos em Marataízes

Seis agentes da Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy ficaram feridos após um acidente envolvendo duas viaturas da corporação e um caminhão na Rodovia ES-060, no bairro Boa Vista, em Marataízes. A colisão aconteceu enquanto as equipes seguiam pela estrada.

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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, as viaturas trafegavam no sentido Marataízes/Presidente Kennedy quando um caminhão realizou uma conversão à esquerda. Uma das viaturas teria iniciado uma ultrapassagem em trecho permitido e acabou atingindo o veículo de carga.

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Com o impacto, a viatura capotou diversas vezes. Na sequência, a segunda viatura também colidiu contra a traseira do caminhão e capotou. O motorista do caminhão informou aos policiais que acionou a seta para realizar a conversão e que não percebeu a aproximação da viatura durante a ultrapassagem.

Uma das viaturas envolvidas no acidente transportava armamentos e munições pertencentes à Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy. Conforme o registro policial, o material incluía 54 pistolas, cinco carabinas e mais de 12 mil munições de diferentes calibres.

Os seis guardas municipais envolvidos no acidente receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital de Presidente Kennedy, onde permaneceram em observação.

O condutor do caminhão realizou teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, indicando que não havia consumo de álcool. A ocorrência foi registrada para apuração das circunstâncias do acidente pelas autoridades competentes.

