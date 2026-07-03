Batman, assassino de vereador e chefe do tráfico do Zumbi estão entre os mais procurados do ES

A nova lista dos mais procurados do Espírito Santo reúne nomes ligados a crimes graves e conhecidos das forças policiais. Entre os 32 foragidos divulgados pelo Disque Denúncia 181 nesta sexta-feira (3), aparecem Waguinho Batman, acusado de ser mandante do assassinato de um vereador em Presidente Kennedy, e Altair Leandro Mengali Virginia, apontado como chefe do tráfico no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A relação reúne suspeitos e condenados ligados a crimes nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a divulgação busca ampliar a participação da população no repasse de informações que possam ajudar nas prisões.

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As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, que funciona 24 horas por dia. O cidadão também pode informar pistas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

Ao todo, a lista reúne 22 foragidos da Região Norte, seis da Região Sul e quatro da Região Noroeste. De acordo com o Disque Denúncia, os indivíduos são considerados de alta periculosidade.

Entre os procurados está Altair Leandro Mengali Virginia, também conhecido como Léo, Dente ou Dentinho. Ele foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas. Segundo as informações divulgadas, ele é apontado como chefe do tráfico no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, e está foragido do sistema prisional desde 2020.

A lista também inclui Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Waguinho Batman. Natural do Rio de Janeiro, ele é acusado, no Espírito Santo, de ser mandante do assassinato de um vereador em Presidente Kennedy, em 2021. Durante a investigação, a Polícia Civil identificou ligação dele com um grupo miliciano do Rio de Janeiro.

Outro nome citado é Bryan Lyrio Deolindo. Ele acumula 15 mandados de prisão por crimes como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Aos 35 anos, Bryan é apontado como líder da Tropa do Urso, grupo criminoso com atuação no Norte e Noroeste capixaba.

Também aparece na relação Itamar Pereira da Silva, que possui mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Montanha por homicídio qualificado. O crime ocorreu em abril de 2024.

Já Robson Fernando Cozer Junior, conhecido como Peu, é evadido do sistema prisional. Ele tem mandado de recaptura expedido pela Vara Única de Mantenópolis.

O gerente do Disque Denúncia 181, delegado Leandro Barbosa Morais, reforçou a importância da colaboração popular.

“Contamos com a contribuição da população, por intermédio do 181, para encontrarmos esses foragidos. Temos certeza que a população auxiliará para que sejam encontrados”, afirmou.

A Sesp destaca que todas as informações recebidas pelo Disque Denúncia são investigadas. O anonimato do denunciante é garantido.