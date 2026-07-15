Cão da Guarda Municipal encontra 1,2 kg de maconha em mata de Marataízes

Uma operação da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de 1,2 quilo de maconha escondida em uma área de mata na comunidade de Buraca, em Santa Rita, Marataízes, na manhã desta quarta-feira (15).

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As equipes receberam informações do Serviço de Inteligência de que pessoas estariam utilizando o local para ocultar entorpecentes. Os agentes seguiram até a região acompanhados de um cão especializado na detecção de drogas.

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Durante as buscas, o animal indicou diferentes pontos concentrados em uma mesma área. No local, os guardas encontraram várias porções de substância semelhante à maconha.

As equipes continuaram as varreduras e localizaram mais drogas escondidas em outro ponto do terreno.

Ao todo, foram apreendidas 169 tiras, dez pedaços médios e meio tablete de substância semelhante à maconha. Após a pesagem oficial, o material totalizou 1,2 quilo.

Toda a droga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Marataízes, que dará continuidade aos procedimentos legais. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.