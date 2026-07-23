Casal é preso com emagrecedores e hormônios do Paraguai em Itapemirim

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal terminou com a prisão de um casal e a apreensão de uma carga de medicamentos usados para emagrecimento, hormônios e insumos de origem paraguaia.

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Os produtos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A abordagem aconteceu na manhã de quinta-feira (23), no quilômetro 414 da BR-101, em Itapemirim.

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Os policiais encontraram os medicamentos escondidos em diferentes compartimentos de um Volkswagen Virtus. Parte da carga estava em malas de viagem, em uma embalagem de edredom e dentro de uma garrafa térmica.

Segundo a PRF, o casal informou ter desembolsado aproximadamente R$ 20 mil na compra dos produtos. Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático abordaram o veículo durante uma fiscalização na rodovia.

Inicialmente, o motorista afirmou que retornava de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que não havia entrado no Paraguai. Posteriormente, ele mudou a versão e admitiu que esteve no país vizinho para realizar compras.

Durante a vistoria, os agentes localizaram medicamentos à base de tirzepatida, substância utilizada em tratamentos relacionados ao controle de peso e da diabetes.

Também foram encontrados substâncias de uso hormonal, como testosterona e drostanolona, além de ácido hialurônico, seringas e outros insumos utilizados em procedimentos estéticos e terapêuticos.

A passageira afirmou que os produtos pertenciam a ela e seriam destinados tanto ao uso pessoal quanto à comercialização.

Produtos não tinham registro na Anvisa

De acordo com a PRF, os medicamentos apreendidos não possuem registro para comercialização no Brasil. A importação e a distribuição dependem de autorização dos órgãos responsáveis.

Entre os materiais estavam 130 ampolas ou frascos de produtos à base de tirzepatida. Os policiais também apreenderam caixas e frascos de testosterona, drostanolona, ácido hialurônico, peptídeos e seringas.

Diante da ocorrência, o casal recebeu voz de prisão por suspeita de contrabando e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Os crimes estão previstos, em tese, nos artigos 334 e 273 do Código Penal.

A PRF encaminhou o casal, o veículo e todo o material apreendido à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação.