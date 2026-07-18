Dois investigados são presos por tráfico de drogas e furto qualificado em Marataízes

A Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sob coordenação do Delegado Daniel de Araujo, cumpriu, nesta sexta-feira (17), dois mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal Regional de Marataízes, com o apoio de policiais civis da Delegacia de Polícia de Marataízes, resultando na captura de dois investigados por crimes distintos.

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A nacional V.G. foi localizada e presa em sua residência, situada no bairro Santa Teresa, em Marataízes, em cumprimento a mandado de prisão decorrente da prática do crime de tráfico de drogas.

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Já o nacional S.M.S. foi preso em razão de mandado de prisão expedido pela prática do crime de furto qualificado. O investigado já cumpria pena em regime aberto por condenações anteriores pela prática de furtos, circunstância que evidencia sua reiteração delitiva.

Após as formalidades legais, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Espírito Santo reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e com o enfrentamento à criminalidade, destacando a integração entre as unidades policiais como fator essencial para a efetividade das ações de segurança pública.⠀