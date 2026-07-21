El Niño acende alerta para seca e incêndios no Espírito Santo

A segunda reunião do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) El Niño foi realizada, nesta terça-feira (21), na sede da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), em Vitória. Na ocasião, foi publicado o primeiro Boletim de Monitoramento dos Impactos do Fenômeno El Niño, documento técnico que reúne informações sobre prognóstico climático, monitoramento de secas, abastecimento de água, focos de calor, incêndios em vegetação e as ações desenvolvidas pelos órgãos que integram o Centro.

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O governador Ricardo Ferraço participou da reunião, que teve como pauta a análise dos dados apresentados no boletim e o acompanhamento das medidas de prevenção, preparação e resposta adotadas pelos órgãos estaduais diante das projeções climáticas para os próximos meses.

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As projeções climáticas indicam a intensificação gradual do El Niño ao longo do segundo semestre de 2026, com elevada probabilidade de atingir intensidade forte a muito forte. Os impactos mais significativos no Espírito Santo são esperados a partir da segunda quinzena de agosto, especialmente nos meses de setembro e outubro, com previsão de temperaturas acima da média histórica, expansão das condições de seca e aumento do potencial para ocorrência de incêndios em vegetação.

Diante desse cenário, o boletim reforça a importância da adoção de medidas preventivas pela população, como o uso consciente da água e a prevenção de queimadas. A orientação é evitar qualquer prática que possa provocar incêndios em áreas de vegetação, sobretudo durante os períodos mais secos e quentes do ano.

Coordenado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o CICC El Niño reúne representantes de diversos órgãos estaduais para o monitoramento contínuo das condições meteorológicas, hidrológicas e ambientais, subsidiando a tomada de decisões e o planejamento das ações necessárias para mitigação dos impactos do fenômeno.

Entre as ações em andamento, os órgãos estaduais mantêm o monitoramento permanente das condições climáticas, dos níveis dos rios e mananciais utilizados para abastecimento público, além do acompanhamento das ocorrências de incêndios em vegetação. Também estão sendo desenvolvidas ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura hídrica, ao apoio aos produtores rurais e ao emprego de recursos operacionais destinados à prevenção e resposta em situações de emergência.

O Boletim de Monitoramento dos Impactos do El Niño será atualizado semanalmente, reunindo dados técnicos produzidos pelos órgãos integrantes do CICC para subsidiar o planejamento das ações e orientar a atuação integrada do Estado diante da evolução do fenômeno climático.