Feira de Ciências mobiliza 1,4 mil alunos e revela talentos em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta quinta-feira, 09 de julho, a 1ª Feira Municipal de Ciências das Escolas Municipais, integrando a programação oficial da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento representou um marco para a educação do município ao incentivar a pesquisa científica, o protagonismo estudantil, a inovação e a popularização da ciência entre crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Domingos Martins

A edição de 2026 teve como tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, promovendo reflexões sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, da cultura oceânica e da sustentabilidade como estratégias para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos.

A realização da SNTC em Marataízes foi possível após a aprovação de projeto submetido à Chamada CNPq/MCTI nº 11/2025 – Pop Ciência, destinada ao apoio de eventos científicos em todo o país. O projeto foi elaborado pelo técnico pedagógico da Educação em Tempo Integral, Fernando César Rodrigues da Silva, e apresentado ao secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira, e à coordenadora pedagógica da SEMED, Elaine Cristina Alves, que reconheceram sua relevância para a educação municipal e autorizaram sua submissão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Após análise técnica, o projeto foi contemplado com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do CNPq para a realização da 22ª SNTC no município.

O resultado alcançado por Marataízes possui destaque estadual. O Município foi o único do Espírito Santo contemplado na Linha C da Chamada CNPq/MCTI nº 11/2025 – Pop Ciência, voltada ao financiamento de eventos municipais e escolares. No Estado, apenas outras duas instituições foram contempladas no mesmo edital: a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na Linha A, e a Secretaria de Estado da Educação (SEDU), na Linha B.

Projeto teve duas etapas

A programação da 1ª Feira Municipal de Ciências foi organizada em dois momentos complementares, permitindo que todas as escolas municipais participassem ativamente do processo de construção do conhecimento científico.

Na primeira etapa, cada unidade escolar realizou sua própria Feira de Ciências, envolvendo estudantes, professores e equipes pedagógicas no desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados à realidade local e aos desafios ambientais, sociais e tecnológicos.

Essa mobilização alcançou números expressivos:

9 escolas municipais participantes;

1.474 estudantes, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

153 projetos de pesquisa desenvolvidos nas unidades escolares;

78 professores orientadores;

19 pedagogos;

9 diretores escolares envolvidos diretamente na organização e acompanhamento das atividades.

Essa etapa possibilitou que os estudantes vivenciassem todas as fases da investigação científica, desde a escolha do problema de pesquisa até a apresentação dos resultados para a comunidade escolar, fortalecendo competências como criatividade, trabalho em equipe, pensamento crítico, comunicação e resolução de problemas.

Culminância na Feira Municipal de Ciências

Como culminância desse processo, nesta quinta a SEMED sediou a 1ª Feira Municipal de Ciências de Marataízes, reunindo os projetos de maior destaque produzidos pelas escolas.

Participaram da etapa municipal 30 projetos de pesquisa selecionados, 114 estudantes pesquisadores, 31 professores orientadores, 19 pedagogos e diretores das escolas participantes.

Durante todo o evento, estudantes apresentaram experimentos, protótipos, pesquisas, maquetes e soluções inovadoras relacionadas à sustentabilidade, cultura oceânica, meio ambiente, tecnologia, saúde, educação e inovação, promovendo intensa troca de experiências entre as escolas e fortalecendo a cultura científica no município.

Escolas participantes

Participaram da 1ª Feira Municipal de Ciências as seguintes unidades da Rede Municipal de Ensino:

EMEB Anália Queiroz da Silva;

EMEB Maria da Glória Nunes Nemer;

EMEB Nagib Meleip;

EMEB Professora Maria da Costa Machado;

EMEB Professora Valéria Marvila de Oliveira;

EMEB Pontal;

EMEBTI Bonifácio João Marvila;

EMEBTI Prof.ª Zeni Mendes de Souza;

EMEBTI José Antônio de Almeida.

E como escola convidada, participou a EEEM Professor José Veiga da Silva, fortalecendo a integração entre as redes municipal e estadual de ensino.

Um dos principais objetivos da iniciativa foi reconhecer o esforço e o protagonismo de todos os envolvidos na construção da Feira de Ciências. Todos os 1.474 estudantes que participaram da etapa escolar receberam certificados de participação. Os 78 professores orientadores também foram certificados pelo trabalho desenvolvido junto aos estudantes. Os 114 estudantes classificados para a etapa municipal receberam medalhas de participação, reconhecendo o destaque de seus projetos científicos.

Todas as escolas participantes receberam placas comemorativas, simbolizando o compromisso institucional com a educação científica. Os professores orientadores da etapa municipal receberam um kit de participação, composto por bolsa, livro e caderneta, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na orientação das pesquisas.

Resultados para a educação municipal

“A realização da 1ª Feira Municipal de Ciências consolidou um novo momento para a educação de Marataízes. Mais do que uma exposição de trabalhos, o evento promoveu uma verdadeira mobilização em favor da ciência, envolvendo estudantes, professores, gestores, pedagogos, famílias e comunidade escolar em um processo de aprendizagem baseado na investigação, na experimentação e na construção coletiva do conhecimento”, avaliou o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira.

“Os resultados alcançados demonstram o potencial da iniciação científica como estratégia para fortalecer a aprendizagem, estimular o protagonismo estudantil e aproximar a escola dos desafios reais da sociedade”, completou o secretário.

Ao envolver 1.474 estudantes, mobilizar 153 projetos de pesquisa e integrar praticamente toda a Rede Municipal de Ensino, a Feira consolidou-se como uma importante política de incentivo à cultura científica no Município.A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é que a Feira Municipal de Ciências passe a integrar o calendário oficial de eventos educacionais de Marataízes, ampliando, a cada edição, as oportunidades de pesquisa, inovação e divulgação científica, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, criativos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável de seu território