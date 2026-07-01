Findes lança aplicativo para conectar candidatos a vagas de emprego no Espírito Santo

Com o objetivo de conectar candidatos a oportunidades de emprego e ampliar o acesso ao desenvolvimento profissional, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), por meio do Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES), e em parceria com a Vale, lançou nesta terça-feira (30), na sede da Federação, em Vitória, o Guia de Carreiras, aplicativo voltado à empregabilidade.

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A ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para guiar a trajetória de estudantes e profissionais no mercado capixaba.

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Para o primeiro vice-presidente da FINDES, Eduardo Dalla Mura, o Guia de Carreiras é uma solução para conectar quem busca por uma oportunidade de emprego às indústrias do Estado que precisam de profissionais qualificados.

“O Guia de Carreiras aproxima jovens, trabalhadores e profissionais das oportunidades reais do mercado, e ajuda a indústria a encontrar pessoas preparadas para os desafios do presente e do futuro. Quando conectamos educação, trabalho e indústria, quem ganha é a sociedade. O trabalhador encontra novos caminhos. A empresa se torna mais competitiva e o Espírito Santo se fortalece como um Estado produtivo, inovador e preparado para crescer”, destacou.

Segundo a gerente de Relações Institucionais da Vale, Vanessa Tavares, o Guia de Carreiras nasceu com a missão de facilitar o acesso à informação, às vagas e às possibilidades de desenvolvimento mais próximo e acessível.

“É muito gratificante ver esse trabalho ganhar vida. Sabemos que a qualificação e a geração de oportunidades são fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo, e esperamos que essa ferramenta contribua para aproximar talentos das empresas e apoiar as pessoas em suas escolhas de carreira”, afirmou.

O diretor-geral da FINDES, Roberto Campos também ressaltou a importância da ferramenta para o desenvolvimento econômico do Estado, destacando a integração das demandas do setor produtivo.

“Este aplicativo representa um processo de transformação digital que conecta nossos jovens às gigantescas oportunidades que se apresentam no Espírito Santo. Recentemente estivemos em Aracruz e vimos, em apenas uma empresa da região, cerca de 1.500 vagas abertas. A nossa responsabilidade, junto ao SENAI, é destravar a formação profissional para que o estado alcance todo o seu potencial e para que esses jovens aproveitem essas chances”, apontou.

Alunos do SENAI participaram do lançamento do Guia de Carreiras. Para Caio Lourenço (19), estudante de logística do SENAI Porto, o aplicativo surpreendeu logo no primeiro acesso.

“Achei muito fácil de usar. As opções de cursos que ele me apresentou são cursos que eu já pretendo fazer, então achei as sugestões bem alinhadas ao meu perfil. No geral, achei a experiência bem coerente e gostei bastante”, ressaltou.

Como funciona

O fluxo de navegação do usuário dentro do Guia de Carreiras foi estruturado em três etapas principais, integrando interatividade e recursos avançados:

Criação de Avatar: O usuário inicia a experiência criando um avatar personalizado.

Análise Comportamental: Na sequência, o profissional responde a um questionário comportamental interativo, que serve de base para o mapeamento de suas competências e interesses.

Direcionamento Customizado: Com base no cruzamento de dados, o aplicativo gera instantaneamente um guia completo com recomendações sob medida para o perfil identificado.

O que o aplicativo proporciona

Mais do que indicar uma profissão, o ecossistema atua diretamente na preparação do trabalhador para o mercado. Por meio da triagem da IA, a plataforma proporciona ao usuário acesso a:

Cursos de mercado relevantes: Indicações de formação continuada, incluindo cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI);

Indicações de formação continuada, incluindo cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Certificações estratégicas: Diplomas e validações que têm alta relevância e valorização por parte das empresas;

Diplomas e validações que têm alta relevância e valorização por parte das empresas; Soft skills prioritárias: Mapeamento de habilidades comportamentais que o profissional precisa desenvolver para se destacar;

Mapeamento de habilidades comportamentais que o profissional precisa desenvolver para se destacar; Vagas com maior compatibilidade: Cruzamento de dados que aponta as oportunidades de trabalho mais alinhadas ao perfil do candidato;

Cruzamento de dados que aponta as oportunidades de trabalho mais alinhadas ao perfil do candidato; Referências profissionais inspiradoras: Conteúdos de apoio à carreira baseados em trajetórias de sucesso no mercado.

Conexão contínua com o Conecta Indústria

O aplicativo também passará a funcionar de forma integrada com as ações presenciais de empregabilidade do IEL-ES, como as feiras e mutirões de vagas do programa Conecta Indústria. Com a novidade, a conexão entre candidatos e empresas deixa de ocorrer apenas no dia do evento.

Para a superintendente do IEL-ES, Gessica Germana, a chegada da nova ferramenta potencializa o alcance das ações de empregabilidade da instituição. Segundo ela, a plataforma moderniza e estende os impactos dos programas que o Instituto já realiza em todo o território capixaba.

“O Guia de Carreiras representa uma evolução na forma como o IEL conecta pessoas às oportunidades da indústria. Ao integrar inteligência artificial e análise comportamental às nossas ações de empregabilidade, fortalecemos iniciativas como o Conecta Indústria, as feiras de empregabilidade e os processos de recrutamento e seleção, ampliando o desenvolvimento profissional dos candidatos e oferecendo às empresas mais informações para apoiar a identificação de talentos. Essa é uma iniciativa que une inovação, empregabilidade e desenvolvimento para gerar valor às pessoas e à indústria capixaba”, reforçou.

Antes da ação presencial, o trabalhador pode usar a plataforma para identificar seu perfil e chegar mais preparado para as entrevistas. Durante o evento, tem mais subsídios para apoiar suas escolhas. E, após o encerramento, permanece conectado à base de dados para receber novos alertas de vagas e futuras iniciativas de capacitação.