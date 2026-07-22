Frente estacionária pode provocar chuva no Espírito Santo a partir de sexta-feira

Áreas de instabilidade podem provocar chuva isolada no Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (24). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no tempo ocorre devido à atuação de um sistema frontal entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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O fenômeno mantém as chuvas sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o norte da região Sul. As instabilidades também alcançam áreas de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

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Ainda, de acordo com o Inmet, nesta quinta-feira (23), o sistema provoca chuva e trovoadas em São Paulo, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná. Ao longo do dia, as nuvens carregadas avançam em direção ao Triângulo Mineiro, ao sul de Minas Gerais e ao centro-sul do Rio de Janeiro.

Na sexta-feira, as chuvas devem se concentrar em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. As instabilidades também podem alcançar o sul capixaba, mas de maneira isolada.

Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece seco. O centro-norte de Minas Gerais segue com baixa umidade relativa do ar, principalmente durante a tarde de quinta-feira.

Temperaturas amenas

As temperaturas também devem sofrer alterações. Vitória pode registrar máxima de 30°C na quinta-feira (23). Já na sexta-feira (24), a tendência é de redução das temperaturas máximas em parte da região Sudeste.

No restante do Brasil, o Nordeste mantém condições para chuvas intensas na faixa leste. No Norte, o calor e a umidade favorecem precipitações isoladas, com maiores acumulados previstos para as áreas norte e oeste da região.

O tempo continua firme em Rondônia, na maior parte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e na região do Matopiba, onde a umidade permanece baixa durante as tardes.

Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).