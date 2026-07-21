Galpão do TJES atingido por incêndio guarda processos de cinco comarcas do ES

O complexo do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (21), concentra processos e documentos físicos de cinco comarcas da Grande Vitória.

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Instalado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, o espaço possui mais de 10 mil metros quadrados. O local recebe materiais das comarcas de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.

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A dimensão do complexo amplia a preocupação com os possíveis danos provocados pelas chamas. O Tribunal de Justiça ainda realiza o levantamento para verificar quais áreas e materiais foram atingidos.

Complexo possui quatro galpões

A estrutura do Arquivo Geral é formada por quatro galpões e uma sede administrativa.

Cerca de 8 mil metros quadrados são destinados ao armazenamento de processos e documentos físicos do Judiciário.

Outros 1,6 mil metros quadrados abrigam os setores de Patrimônio e Almoxarifado. O complexo também possui aproximadamente 300 metros quadrados usados como depósito da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial.

Além dos processos judiciais, portanto, o local reúne bens patrimoniais, materiais de almoxarifado e itens utilizados em obras e serviços de manutenção.

O incêndio começou por volta das 6h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Uma grande coluna de fumaça escura pôde ser vista de diferentes pontos da Serra.

O Tribunal de Justiça mobilizou equipes para acompanhar a ocorrência e avaliar as condições da unidade.

Até o momento, o órgão não informou a quantidade de documentos, processos ou materiais que podem ter sido afetados pelo fogo.