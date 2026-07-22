GCM apreende crack após abordagem em Marataízes
Suspeito foi abordado após ação integrada entre o Canil da Guarda Municipal e a Central de Videomonitoramento.
Uma ação integrada da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de pedras de uma substância semelhante a crack em Marataízes. A ocorrência contou com a participação da equipe do Canil e da Central de Videomonitoramento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Guarda Municipal, os agentes identificaram um homem em atitude suspeita por meio das câmeras de segurança. As equipes seguiram até o local e realizaram a abordagem.
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Durante a ação, os guardas encontraram pedras da substância, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. De acordo com a corporação, os materiais reforçaram a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.
Os agentes encaminharam o suspeito e todo o material apreendido à autoridade policial. O caso seguirá sob apuração, e as medidas legais serão definidas pela Polícia Civil. A Guarda Civil Municipal informou que continuará realizando ações integradas para combater o tráfico de drogas e reforçar a segurança em Marataízes.
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