Guarda-vidas têm até 6 de agosto para fazer reciclagem no ES

Os profissionais que já possuem certificação de guarda-vidas e desejam continuar trabalhando no Espírito Santo devem se inscrever, até o dia 6 de agosto, na avaliação obrigatória de reciclagem promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

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As inscrições para as Avaliações de Reciclagem de Guarda-Vidas (ARGV) começaram na segunda-feira (20) e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

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O procedimento ocorre todos os anos e é obrigatório para todos os guarda-vidas certificados, inclusive para aqueles que já trabalham em praias, piscinas ou outros espaços de municípios capixabas.

O processo de reciclagem será dividido em três etapas, todas de caráter eliminatório.

A primeira fase corresponde à inscrição pela internet. Em seguida, os candidatos deverão entregar a documentação exigida no edital.

A terceira etapa será composta pelas provas, previstas para ocorrer entre os dias 24 e 28 de agosto.

O calendário completo, o edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, na página destinada aos guarda-vidas.

Os profissionais aprovados receberão um certificado homologado pelo CBMES. O documento habilitará o guarda-vidas a trabalhar em todo o território do Espírito Santo.

O Corpo de Bombeiros reforça que a participação é obrigatória mesmo para profissionais que estejam atualmente contratados ou em atividade em algum município.

Quem ainda não atua como guarda-vidas e deseja conquistar a primeira certificação deverá aguardar a abertura de um novo processo.

As inscrições para os novos candidatos estão previstas para começar no dia 24 de agosto. O edital e as demais orientações também serão publicados no site oficial do Corpo de Bombeiros.