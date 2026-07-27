Marataízes em Ação leva dezenas de serviços gratuitos ao bairro Santa Rita
A ação reúne atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade e bem-estar animal.
A Prefeitura de Marataízes promove na próxima sexta (30), mais uma edição do programa ‘Marataízes em Ação’, iniciativa que leva diversos serviços públicos gratuitos diretamente às comunidades. As atividades serão realizadas a partir das 8h, no bairro Santa Rita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação reúne atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade e bem-estar animal. Aproximando os serviços municipais da população e permitindo que os moradores apresentem demandas relacionadas ao bairro.
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Entre os serviços ofertados estão vacinação contra raiva para gatos e cães, feira de adoção de animais, vacinação para a população, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e exames para detecção de câncer de boca.
Também haverá atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), emissão gratuita de certidões, orientações técnicas, alistamento militar e oportunidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).
Os moradores ainda poderão obter informações sobre os cursos do programa Qualificar ES, solicitar a carteirinha de transporte para idosos e pessoas com deficiência, além de registrar demandas da comunidade por meio do Protocolo Geral.
Serviço:
Edição do Marataízes em Ação
- Dia: 30 de julho
- Horário: 8h.
- Endereço: bairro Santa Rita
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