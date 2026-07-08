Marataízes ganha destaque nacional por ações na Educação de Jovens e Adultos

Essa conquista é resultado do trabalho coletivo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), das equipes gestoras, pedagogos, professores e demais servidores das EMEBs José Marcelino e Maria da Glória, que acreditam, diariamente, no poder transformador da educação.

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Esse reconhecimento também se reflete nas experiências pedagógicas desenvolvidas em nossa rede. A experiência “Recordando Minha História”, da EMEB José Marcelino, foi selecionada para ser apresentada, inicialmente, em Vitória e, agora, percorre o Brasil durante os seminários do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, sendo compartilhada com articuladores da EJA de todo o país.

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Essa trajetória evidencia a qualidade das ações desenvolvidas em Marataízes e reafirma nosso Município como referência na valorização das histórias de vida dos estudantes da EJA.

Mais do que premiações e apresentações, esses reconhecimentos confirmam que estamos no caminho certo: acolhendo nossos estudantes, resgatando sonhos, fortalecendo o protagonismo e reafirmando que nunca é tarde para aprender.

“Parabenizamos todos que fazem parte dessa conquista! Seguiremos firmes no compromisso de oferecer uma educação que acolhe, escuta, respeita as histórias de vida e transforma realidades. Afinal, ressignificar o passado e construir um futuro com mais equidade, cidadania e justiça social é uma missão coletiva”, disse o prefeito Toninho Bitencourt ao comentar o certificado de Menção Honrosa.