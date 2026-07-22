Menino de 14 anos é apreendido com cocaína, crack e maconha em Vitória

Um adolescente de 14 anos foi apreendido com cocaína, crack e maconha durante uma das duas ações realizadas pela Polícia Militar na noite de terça-feira (21), em Vitória. As operações, nos bairros Caratoíra e Grande Vitória, também resultaram na apreensão de uma pistola, munições e centenas de porções de drogas.

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As ocorrências foram registradas por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) durante ações de combate ao tráfico de entorpecentes na capital. Durante patrulhamento a pé no bairro Caratoíra, policiais militares da 2ª Companhia abordaram o adolescente.

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Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o jovem já era conhecido pelas equipes por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Com ele, os militares encontraram:

36 porções de cocaína;

14 unidades de PAC;

81 pedras de crack;

12 porções de maconha;

R$ 123,50 em dinheiro;

um aparelho celular.

Os policiais apreenderam o adolescente e o encaminharam à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), junto com todo o material recolhido.

Na mesma noite, policiais da Força Tática patrulhavam o bairro Grande Vitória quando viram um homem com uma arma de fogo e uma sacola.

Ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito entrou em uma residência e conseguiu fugir pelos fundos do imóvel.

Os militares fizeram buscas no trajeto utilizado pelo homem e encontraram uma pistola calibre 380, quatro carregadores e 17 munições.

No local, a equipe também apreendeu:

158 pinos de cocaína;

20 unidades de PAC;

20 frascos de loló;

14 pedras de crack;

duas buchas de maconha;

um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Posteriormente, a mãe do suspeito apresentou-se aos policiais e confirmou a identidade do filho. Apesar das buscas, ele não foi localizado. A PM encaminhou a arma, as munições e os entorpecentes à 1ª Delegacia Regional de Vitória.