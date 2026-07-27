Mulheres negras podem se inscrever em curso gratuito de negócios no ES
Sexta edição do MC.Mulheres selecionará até 20 participantes para uma formação presencial sobre gestão, marketing, vendas e posicionamento digital, em Vitória.
Oportunidade, troca de experiências e empreendedorismo caminham juntos na nova edição do MC.Mulheres, que está com inscrições abertas em uma edição com foco em mulheres capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Gratuita, a iniciativa, realizada pelo Instituto Movimento Cidade e a produtora Movimento Cidade Projetos Criativos, promove formação em empreendedorismo para mulheres negras capixabas, fortalecendo a autonomia econômica, a geração de renda e o protagonismo feminino por meio da economia criativa. Esta é a sexta edição do projeto e a quarta realizada em solo capixaba. Com inscrições abertas até dia 11 de agosto, as aulas acontecem entre os dias 24 e 28 de agosto, em Vitória.
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As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online através do link bit.ly/mcmulheresES26-inscricao. Ao todo serão selecionadas até 20 participantes.
Desde sua criação, em 2022, o projeto já impactou centenas de participantes de diferentes estados brasileiros por meio de laboratórios formativos, mentorias, imersões e festivais que conectam cultura, inovação e empreendedorismo. Nesta edição, a iniciativa prioriza mulheres empreendedoras que atuam no comércio, na economia criativa. A programação inclui conteúdos sobre gestão de negócios, marketing, vendas, posicionamento digital e atendimento ao cliente, com metodologia colaborativa e certificação ao final do curso.
Segundo a Coordenadora de Projetos do Movimento Cidade, Gabriela Duque, o projeto é uma jornada de fortalecimento para mulheres empreendedoras que desejam desenvolver seus negócios, ampliar suas redes e acessar novas oportunidades.
“Empreender é sobre gerar renda, mas também sobre criar possibilidades. Quando uma mulher fortalece o seu negócio, ela fortalece sua história, sua família e transforma o território onde vive”, explica.
Realizado pela segunda vez em parceria com o Sebrae Espírito Santo, a formação acontecerá na Agência Plural, com carga horária de até 20 horas distribuídas em cinco encontros. Podem participar mulheres negras cis e trans, travestis e demais identidades que se reconhecem no feminino e na negritude, com 18 anos ou mais, residentes no Espírito Santo.
“Queremos que cada participante saia da formação mais preparada para tomar decisões, desenvolver seu negócio e acreditar no próprio potencial. O conhecimento é importante, mas a confiança, a troca de experiências e a construção de uma rede de apoio também fazem toda a diferença nesse processo”, finaliza.
Última edição
Em sua última edição, realizada em abril deste ano de forma online e presencial em Salvador (BA), o MC. Mulheres reuniu mulheres negras em uma imersão para quem já atua ou deseja fortalecer sua trajetória nos setores da música, do audiovisual e da economia criativa. A iniciativa combinou capacitação, desenvolvimento de projetos e oportunidades de inserção no mercado cultural. Ao longo da programação, as participantes criaram projetos autorais, apresentados ao público no evento de encerramento por meio de pitches, performances musicais e da exibição de videoclipes produzidos durante a imersão, demonstrando na prática os resultados do processo formativo.
Movimento Cidade
Criado no Espírito Santo, o Movimento Cidade atua a quase oito anos como uma plataforma de desenvolvimento cultural, artístico e social, tendo o audiovisual em seu DNA e a cultura urbana como linguagem. Ao longo de sua trajetória, já realizou mais de 50 projetos em mais de 22 cidades brasileiras, além de ações no México e na Colômbia, impactando mais de meio milhão de pessoas.
Entre suas principais realizações está o Festival Movimento Cidade, que chega à oitava edição consolidado como o maior evento de artes integradas do Espírito Santo e um dos maiores do país no segmento. Com o tema “Cidade são pessoas”, a edição de 2026 reafirma a proposta de transformar a Prainha em um grande encontro entre música, artes visuais, performances, gastronomia, território e convivência. O festival também estreia um novo formato, com dois dias de programação paga e uma abertura gratuita, buscando garantir sustentabilidade diante da redução dos patrocínios.
A programação reúne alguns dos principais nomes da música brasileira contemporânea. A abertura, na sexta-feira (14), terá shows de Roberta de Razão, Ury Vieira, AJULIACOSTA e Gaby Amarantos. No sábado (15), sobem ao palco Fabriccio, O Kannalha, Budah — em uma apresentação especial com Duquesa, MC Luanna e Lourena —, Urias, Emicida e Zeca Pagodinho. Já o encerramento, no domingo (16), reúne Maré Tardia, o encontro inédito entre Rachel Reis e Marina Sena, além de Marcelo D2 e João Gomes.
No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, reforçando o compromisso social do evento, que já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.
Nos dias 15 e 16, a entrada será por meio da plataforma Sympla, onde é possível adquirir ingressos diários ou passaporte para os dois dias, nas modalidades inteira e meia-entrada, conforme a legislação vigente.
O festival também disponibilizou ingressos gratuitos para públicos em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente, pessoas trans, pessoas com deficiência e cidadãos com comprovação de hipossuficiência econômica. As inscrições já foram encerradas.
Serviço
- Inscrições: até 11 de agosto de 2026
- Oficina presencial: 24 a 28 de agosto
- Horário: 17h às 21h
- Inscrições pelo link: bit.ly/mcmulheresES26-inscricao
- Redes sociais: @mc.mulheres
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