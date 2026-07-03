Segurança na divisa entre ES e RJ entra no foco do Ministério Público

A segurança pública em Bom Jesus do Norte entrou no foco de uma reunião institucional realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) com representantes da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo (PPES).

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O encontro aconteceu na sede da Promotoria de Justiça do município e teve como objetivo alinhar ações integradas para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada na região Sul do Estado.

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A reunião foi conduzida pela promotora de Justiça de Bom Jesus do Norte, Maria Aparecida Bazani. Também participaram o prefeito Toninho Gualhano, o secretário municipal de Defesa Civil, Wilian de Souza Miranda, e policiais penais da Divisão de Operações Táticas (DOT), unidade especializada da PPES.

Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias para ampliar a cooperação entre as instituições. Além disso, avaliaram o uso de recursos tecnológicos e operacionais, como ferramentas de monitoramento e apoio às ações de segurança pública.

A localização de Bom Jesus do Norte também foi destacada na reunião. O município fica na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, ponto considerado estratégico para o planejamento de ações integradas.

Com a iniciativa, o MPES reforça a importância da atuação conjunta entre órgãos públicos e forças de segurança para ampliar a prevenção e o combate à criminalidade na região.