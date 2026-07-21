TJES confirma perda total de arquivos físicos após incêndio em galpão

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou que os arquivos físicos armazenados no Arquivo Geral, em Jardim Limoeiro, na Serra, sofreram perda total após o incêndio registrado na manhã desta terça-feira (21). Parte do acervo, porém, já havia sido digitalizada.

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Segundo o TJES, os processos encaminhados ao Arquivo Geral durante a atual gestão passaram por digitalização prévia. A medida contribuiu para preservar parte das informações atingidas pelo incêndio.

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O Tribunal também informou que o prédio possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros válido e vigente. O imóvel ainda contava com cobertura de seguro para ocorrências provocadas por incêndio. Não houve vítima fatal.

De acordo com o TJES, o Arquivo Geral possuía sistema de videomonitoramento. A instituição também havia reforçado esse tipo de vigilância.

A administração, iniciada em dezembro de 2025, vinha realizando ações de organização, conservação e limpeza no espaço.

Entre as medidas, o Tribunal destacou mutirões de limpeza e reorganização do acervo. Uma força-tarefa ocorreu em junho deste ano com foco na manutenção e preservação das instalações.

Durante o recesso de dezembro de 2025, após a atual presidência assumir a administração, o TJES promoveu uma ampla reorganização do Arquivo Geral.

Como resultado, bens permanentes novos foram realocados. Segundo o Tribunal, esses materiais não foram atingidos pelas chamas. Apesar disso, o incêndio destruiu os arquivos físicos que permaneciam no local.

O TJES informou que acompanhará a apuração das causas e das circunstâncias do incêndio em conjunto com os órgãos públicos de segurança responsáveis. A investigação deverá avaliar como o fogo começou e quais áreas foram atingidas.