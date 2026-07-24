Voo para Buenos Aires abre nova fase do turismo no Espírito Santo

Os rumos do turismo no Espírito Santo começam a ser ampliados para além das fronteiras do Brasil. A internacionalização do destino ES está na pauta da próxima reunião do Conselho Estadual de Turismo (Contures) – órgão colegiado da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES) -, que será realizada no próximo dia 28 , às 10h, no Hotel Senac Ilha do Boi.

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Na sequencia, a imprensa terá a oportunidade de conversar com representantes da Setur; Contures; Sebrae/ES; Fecomércio-ES; além da Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória; e da GOL Linhas aéreas. Entre os temas principais estão a confirmação do voo experimental para Buenos Aires e a Semana do Espírito Santo na Argentina.

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“Essa nova etapa demonstra que o Plano de Marketing para o Turismo não é um plano de gaveta e que suas estratégias estão levando o estado a um avanço ainda mais acelerado do que se pensava. A internacionalização do destino está aqui, e a Argentina é um mercado natural para iniciar a divulgação do Espírito Santo, já que o país é o maior emissor de turistas para o Brasil. O Plano Brasis , da Embratur, também deixou clara a vocação do estado para o mercado internacional”, analisa o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O Projeto de Internacionalização do Turismo do Espírito Santo será apresentado durante a reunião, com detalhes sobre as ações preparadas para ingressar no mercado argentino. “A Argentina é o principal país emissor de turistas para o Brasil, com mais de 3,3 milhões de visitantes argentinos registrando entrada no país, por ano. Os atrativos que o argentino mais procura são de praia e mar, esses ativos que o estado tem em abundância. Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo têm recebido a maior parte desse fluxo, mas o Espírito Santo oferece como diferencial lugares exuberantes onde não chega o turismo de massa. Aqui é possível viver experiências memoráveis de fato”, salienta Rigo.

Semana do Espírito Santo na Argentina

Com a confirmação do voo experimental para Buenos Aires, abre-se uma janela para novas oportunidades de turismo e negócios. Como estratégia casada, o projeto de internacionalização prevê a realização de uma Semana do Espírito Santo na Argentina. Serão sete dias de promoção do destino Espírito Santo para público consumidor, agências de viagens e operadoras de viagens. O superintendente reforça que toda a movimentação é resultado de uma governança que tem trabalhado forte para alavancar o turismo. “Encontramos um ponto de equilíbrio, de propósito único”, afirma.

“Na mesma semana do voo, serão realizadas ativações em shopping centers para apresentar o destino Espírito Santo. É preciso criar demanda para essa rota, para que possa vir a receber voos sazonais, e, quem sabe em um futuro próximo, voos regulares. Daqui para lá já existe demanda. Esse trabalho de promoção é para fazer que o argentino queira vir para o Espírito Santo”, detalha Pedro. Além da abordagem turística, está sendo articulada, junto com a Fecomércio-ES, uma integração dos negócios de empresários capixabas com empresários argentinos.

Plano Brasis

Com o Plano Brasis, que foi apresentado pelo presidente da Embratur, Bruno Reis, durante o ESTour – Salão Capixaba de Turismo, o conjunto de experiências que o estado oferece ganha uma estratégia baseada em dados e inteligência de mercado para conquistar o mercado internacional. O plano propõe um movimento estruturado para ampliar a visibilidade internacional do estado e atrair novos fluxos de turistas estrangeiros. A proposta central é alinhar as diretrizes nacionais de promoção turística às potencialidades locais, fortalecendo a presença do destino nos principais mercados emissores e ampliando sua competitividade.

Construído a partir de dados, inteligência de mercado e da escuta de atores, o Plano Brasis no estado propõe transformar diferenciais em resultados. A estratégia conecta os produtos turísticos capixabas às demandas internacionais, promovendo experiências alinhadas às tendências globais, como sustentabilidade, autenticidade e vivências imersivas.

Reis avaliou, durante sua apresentação no ESTour, que a iniciativa marca um novo momento na promoção internacional do país. “O Brasil vive uma nova fase no turismo internacional, com resultados históricos e uma estratégia cada vez mais orientada por inteligência de mercado, planejamento e parceria com os estados. No Espírito Santo, encontramos um destino preparado, com governança organizada, diversidade de experiências e um trade comprometido. Tenho convicção de que o estado será um dos próximos grandes destaques do Brasil no mercado internacional”.